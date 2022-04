Nicolas Cage a déjà gagné 20 000 $ au casino avant de tout donner à un orphelinat local

Partager







Nicolas Cage a juré de ne plus jamais jouer aux jeux d’argent après avoir connu une nuit «magique» aux Bahamas.

L’acteur de 58 ans a expliqué dans l'émission Jimmy Kimmel Live mercredi, que, bien que vivant maintenant à Las Vegas, il ne fréquentait pas les casinos. Il n'a plus jamais été tenté de jouer depuis qu'il a gagné 20 000 $US à la roulette aux Caraïbes.

«[J'ai gagné l'argent] en une demi-heure environ, et j'étais aux Bahamas. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une de ces nuits où vous avez l'impression que le mojo est avec vous et que vous savez que vous ne pouvez rien faire de travers? Que tout allait se passer comme vous le souhaitiez... Chaque numéro que je choisissais, et je choisissais souvent le même numéro, continuait à gagner. Même la femme qui faisait tourner les boules a dit: "Rien de plus doux qu'une répétition"... J'ai dit: "C'est magique". Je l'ai fait, c'est arrivé.»

Cette manne miraculeuse devait le rester... Plutôt que de garder l'argent, Nicolas Cage en a fait don aux orphelins de la région.

«Le lendemain, je me suis dit "C'est tellement spécial, je vais y aller [et le donner]". J'ai trouvé un orphelinat. J'ai traversé le port de Nassau. J'ai rencontré tous les enfants et j'ai dit à la directrice: "C'est pour vous". J'ai mis 20 000 $ dans sa main et je n'ai plus jamais joué car cela aurait gâché la magie de cette soirée. Je l’ai terminée sur une victoire», a conclu en souriant le comédien.

Une grotte remplie de chauves-souris

Lors de la même entrevue avec Jimmy Kimmel, Nicolas Cage a aussi confié qu'il avait un jour envisagé d'acheter... une «grotte à chauve-souris» remplie de cristaux dans le Dakota du Nord.

L'acteur a révélé qu'il avait brièvement considéré cette idée lors du tournage de l'un des films d'aventure National Treasure.

«J'avais un intérêt pour l'exploration de tous les éléments. J'ai obtenu un certificat sur la grande barrière de corail. J'ai exploré l'élément de l'eau. L'air, je ne suis pas vraiment allé aussi loin que je le voulais. Je voulais faire du deltaplane, mais ça ne s'est pas fait. Le feu, je me sentais comme Ghost Rider, j'avais exploré l'élément du feu. Ensuite, j'ai voulu explorer la terre et je me suis dit: "Je veux faire de la spéléologie, je veux commencer à explorer des grottes"», a-t-il déclaré.

L'acteur s'est souvenu avoir entendu dire qu'une grotte était à vendre dans les Black Hills, une région reculée du Dakota du Nord, et il n'a pas pu résister à l'envie de la visiter.

«C'était magnifique. Il y a toutes ces stalactites et parois cristallines semblables à du quartz laiteux. À l'époque, j'étais marié et je pensais que je voulais être [dedans]. Ça ressemblait à du saké Nigori, du saké non filtré. Je me suis dit que je voulais l'acheter et descendre au fond de la grotte, me mettre totalement nu avec ma femme et boire au fond de la grotte, dans la terre», a-t-il ajouté.

Au final, Nicolas Cage a renoncé à l'achat. «Inutile de dire que je n'ai pas acheté la grotte, ça ne s'est pas fait. Et il n'y avait pas de chauve-souris dans la grotte», a-t-il conclu.

