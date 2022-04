Nicolas Cage explique pourquoi il a refusé des rôles dans The Matrix et The Lord of the Rings

Partager







Jouer dans The Matrix et The Lord of the Rings ou passer du temps auprès de sa famille? Pour certain, le choix serait difficile, mais visiblement pas pour le bon Nicolas Cage.

L’acteur américain, qui éblouit la galerie ces jours-ci en jouant son propre rôle dans The Unbearable Weight of Massive Talent, s’est entretenu plus tôt cette semaine avec le magazine People, y expliquant notamment pourquoi il avait refusé des rôles dans les deux superproductions.

Parce que oui, on aurait bel et bien offert à Cage à l’époque d’incarner Aragorn dans la saga de Lord of the Rings et, selon d’éternelles rumeurs, Neo dans The Matrix. Un peu fou, non?

De toute évidence, le comédien, aussi, trouvait ça un peu fou. Mais d’après ce qu’il a raconté à People, il n’avait surtout pas envie de s’éloigner pendant des années de sa famille.

«D’abord et avant tout... il n’y a pas de version de Nick Cage dans la réalité qui ne veut pas passer de temps avec ses enfants», a d’abord affirmé l’acteur, faisant référence à son pendant fictionnalisé d’Unbearable Weight of Massive Talent, qui néglige sa fille dans le long-métrage.

«Il n’y a pas de version de Nick Cage qui n’a pas mis de l’avant sa famille avant sa carrière. J’ai refusé Lord of the Rings et j’ai refusé Matrix parce que je ne voulais pas aller en Nouvelle-Zélande pendant trois ans ou en Australie pendant trois ans, parce que je devais être à la maison avec mon fils Weston. C’est un fait», a souligné Cage.

«Donc, il y a une énorme disparité entre le Nick Cage de Massive Talent et le Nick Cage qui est assis devant vous en ce moment», a-t-il conclu, dont les fils Weston et Kal-El sont aujourd’hui âgés respectivement de 31 et 16 ans.

La voilà, donc, la raison derrière ces choix majeurs de carrière, qui auraient autrement pu changer à jamais la culture populaire telle qu’on la connaît maintenant. Sans farce!

Chose certaine, il s’agit de nobles décisions pour Nicolas Cage. Des décisions qui auront aussi permis de (re)mettre sur la map Keanu Reeves et Viggo Mortensen. Autrement dit, tout est bien qui finit bien.

The Unbearable Weight of Massive Talent, qui met aussi en vedette Pedro Pascal, Tiffany Hadish et Neil Patrick Harris en plus de Nicolas Cage, est à l’affiche au cinéma depuis ce vendredi au Canada.

