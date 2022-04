Nintendo Switch Online: trois nouveaux jeux de Sega s’ajoutent à la collection Genesis

Partager







Attachez votre ceinture, Nintendo nous propulse dans un trip nostalgique avec trois nouvelles additions à la collection Sega Genesis (Mega Drive).

Partageant une bande-annonce des nouveautés, Nintendo a invité les joueurs à «revivre certains des jeux emblématiques qui ont défini la Sega Genesis».

On pourra donc jouer à Shining Force 2, Space Harrier 2 et l’iconique Sonic the Hedgehog Spinball, que tous les joueurs de la Genesis semblaient avoir à la maison pour une raison qui nous échappe.

Sonic the Hedgehog Spinball est une jeu de type «machine à boules» (flipper) mettant en vedette le hérisson le plus rapide du monde. Les joueurs devront rebondir autour de l'écran dans le but de rassembler les Chaos Emeralds et de sauver quatre mondes du Dr Robotnik.

Shining Force 2 est un jeu de combat stratégique, aux airs de Zelda qui rencontre Final Fantasy, accompagné de la gloire du chiptune des années 90.

Enfin, Space Harrier 2 est un rail shooter qui nous transporte dans Fantasyland où il faudra détruire l’envahisseur mystérieux. Un jeu très arcade à essayer!

Ces trois jeux sont maintenant disponibles sur l’émulateur Sega Genesis du Nintendo Switch Online.

