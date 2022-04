Voici de quoi aurait l’air Elden Ring s’il était sorti sur Game Boy [VIDÉO]

Partager







Inspiré par le dernier jeu de FromSoftware, un joueur a présenté sur Reddit son rêve de voir Elden Ring sur Game Boy et c’est tout simplement parfait.

• À lire aussi: Elden Ring: les mystérieux murs secrets «à 50 coups» n’étaient finalement qu'un bogue du jeu

• À lire aussi: Elden Ring: amateurs d'armes géantes et de magie, vous aimerez la dernière mise à jour

Déniché par GamesRadar, ce projet créé par l’utilisateur Shin est non seulement impressionnant, mais serait aussi fonctionnel sur la console rétro!

La courte vidéo présente la séquence d’ouverture d'Elden Ring recréée en 8-bit. Commençant dans une chapelle en ruine, le joueur erre dans la zone de départ jonchée de ruines et de pierres tombales.

Capture d'écran Reddit u/-shin-

Capture d'écran Reddit u/-shin-

Sachant que les combats dans Elden Ring sont quand même violents, de voir le petit Tarnished tout mignon effectuer des roulades évasives et des attaques rapides rend le jeu encore plus aimable, et même adorable. Bien sûr, la première rencontre avec le Grafted Scion nous ramène brutalement à la réalité, surtout lorsque l’écran «You Died» apparaît.

Capture d'écran Reddit u/-shin-

Chose certaine, on n’aurait jamais pensé dire «adorable» et «mignon» en parlant d’Elden Ring.

Le créateur Shin explique en commentaire qu’il utilise GB Studio 3.0 pour développer cette version rétro d’Elden Ring. Bien qu’il ne sache pas encore jusqu’où il poussera la création, il espère être en mesure de terminer la zone de Limgrave d’ici la fin de mai. Au même moment, il aimerait également sortir une démo du jeu. On pourra suivre les développements du jeu sur sa chaîne Twitch.

Elden Ring n'est pas le seul titre de FromSoftware à bénéficier du traitement rétro. Bloodborne a également reçu une version sur PS1... qui aura bientôt un volet «jeu de course». On croyait avoir tout vu, et pourtant!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s