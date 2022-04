10 histoires d’amour «d’ennemis à amants» comme Bridgerton à voir

Partager







Si voir Anthony Bridgerton et Kate Sharma passer d’ennemis jurés à amoureux durant la saison 2 de Bridgerton vous a plu, rassurez-vous, il existe une foule d’autres séries et films avec une histoire d’amour similaire.

• À lire aussi: 10 secrets de tournage de Bridgerton qui vont vous surprendre

• À lire aussi: Voici tout ce qu'on sait sur Bridgerton saison 3

Le Vicomte qui dit à Kate «Vous êtes le fléau de mon existence et l'objet de tous mes désirs», ce n’est pas nouveau!

Le type de romance «d’ennemis à amants» est un classique tant dans la littérature qu’au cinéma, et ce, depuis toujours. Avec raison! La tension entre deux personnes qui se détestent se prête tout aussi bien à celle entre deux personnes qui se désirent.

Voici donc 10 films ou séries avec une histoire d’amour d’ennemis à amants digne de Bridgerton saison 2.

1. Pride and Prejudice (Orgueil et préjugés)

Sorti en 2005, ce film est en quelque sorte le standard en matière d’histoires d’amour de ce type. Basé sur le roman du même nom par Jane Austen, ce film suit Elizabeth Bennet, une femme poussée par sa famille à épouser un homme riche. Lorsqu’elle rencontre le fortuné M. Darcy, la chimie est claire entre les deux, mais leur relation débute du mauvais pied lorsque celle-ci entend l’homme parler d’elle en mal. Si cela vous rappelle Bridgerton, c’est que la relation entre Elizabeth et M. Darcy a grandement inspiré celle entre Anthony et Kate.

2. La La Land (Pour l’amour d’Hollywood)

Le mot ennemi est peut-être fort, mais une chose est certaine, lorsque Mia et Sebastian se rencontrent pour la première fois, ils ne s’entendent vraiment pas bien. L’actrice en devenir et le musicien de jazz ne cessent de se croiser un peu partout dans la ville, les forçant à apprendre à se connaître. Leur relation se transforme rapidement en une d’amour qu’on voit évoluer en même temps que la carrière de Mia.

3. 10 Things I Hate About You (10 choses que je déteste de toi)

Bianca est la fille la plus populaire de l’école, mais son père l’empêche de sortir avec un garçon à moins que sa grande sœur, l'intimidation et rebelle Kat, ne soit elle aussi invitée. Un garçon qui désire inviter Bianca au bal invente donc un plan pour que Patrick, un nouvel arrivé mystérieux, séduise Kat. Celle-ci résiste aux avances de Patrick qui ne lâche pas prise, et vous devinez la suite!

4. Downton Abbey

La série historique britannique suit la famille Crawley et leurs domestiques. Lorsque l’héritier de la famille Crawley meurt dans le naufrage du Titanic, un cousin, lointain, Matthew Crawley, déménage au château. Celui-ci fait immédiatement mauvaise impression sur l’aînée de la famille, Mary, par mégarde. Leur relation tendue progresse lentement, jusqu’à ce qu’éventuellement, ils réalisent qu’ils se complètent malgré leurs différences.

5. Becoming Jane (Jane)

Tom Lefroy, un jeune Irlandais immature et fêtard, est envoyé par son oncle chez des cousins éloignés dans l’espoir qu’il y acquiert un brin de sagesse. Là, il rencontre la jeune Jane Austen qui est d’abord rebutée par les mauvaises manières de Tom. Peu à peu, Jane se laisse conquérir par son charme, son originalité et son ambition. Inspiré de la vie de l’auteure Jane Austen (encore elle!), ce film raconte sa véritable histoire d’amour avec Tom Lefroy.

6. Never Have I Ever (Mes premières fois)

La série Netflix suit Devi Vishwakumar, une adolescente indienne en Californie qui revient à l’école après avoir quitté celle-ci suite à la mort subite de son père. Excellente élève, Devi est constamment en compétition avec son ennemi juré, Ben. Petit à petit, ils réalisent qu’ils sont similaires dans leurs ambitions et passions et se lient d’amitié, pour éventuellement réaliser qu’ils sont des sentiments l’un pour l’autre.

7. Sex Education

La série Sex Education contient plusieurs histoires d’amour rocambolesques, mais l’exemple parfait reste celui d’Eric et Adam. Eric est un jeune homme ouvertement homosexuel qui se fait intimider par le taciturne Adam. La réalité est que celui-ci s'acharne sur Eric parce qu’il n’accepte pas sa propre homosexualité. Éventuellement, ils débutent une relation amoureuse adorable.

8. Once Upon A Time (Il était une fois)

Cette série fantastique suit une distribution de personnages assez impressionnante, mais au centre de tout cela se trouve Emma Swan. Après quelques saisons, le chemin de celle-ci croise celui de Killian Jones, alias Hook. Dès leur première rencontre, Emma ne lui fait pas confiance. Ils doivent néanmoins faire équipe et, au travers de leurs aventures, une passion se développe.

9. Me Before You (Avant toi)

Ce drame romantique raconte l’histoire de Will, un jeune homme devenu paraplégique après un terrible accident. Sa mère engage Louisa, une jeune femme optimiste et pétillante pour s’occuper de lui. Déprimé et aigri, Will traite Louisa avec mépris. Celle-ci ne perd pas espoir et ne se laisse pas marcher sur les pieds par Will qui, éventuellement, se laisse charmer par Louisa.

10. The Vampire Diaries (Journal d’un vampire)

La populaire série ne contient pas une, mais plusieurs histoires d’amour du type «d’ennemis à amants». On pense notamment à Damon et Elena, mais il y en a d’autres! Matt, qui déteste les vampires, finit par approuver des sentiments pour Rebekah malgré le fait qu’elle soit membre de la famille des vampires originels. Il en est de même pour Bonnie et Enzo qui se détestaient avant de tomber amoureux. Et la liste continue!

Bon visionnement.

À voir aussi :

s