Billie Eilish s'associe à Nike pour une collaboration à son image

À seulement 20 ans, Billie Eilish accumule les accomplissements. Après un Oscar, voilà qu’elle vient tout juste de lancer sa propre paire de Nike Air Force 1!

On ne peut le nier, en plus d’être une musicienne talentueuse, Billie Eilish a un style vestimentaire impeccable. La jeune femme a collaboré avec Nike pour nous permettre de la copier un peu.

Le modèle Air Force 1 est au top des tendances depuis des années déjà. C’est un modèle classique que tous et toutes devraient avoir dans leur garde-robe.

Pour l’occasion, la chanteuse a réimaginé le classique avec des matériaux éco responsables, une nouvelle couleur et, bien sûr, le look oversized auquel on l’associe.

La chaussure a un look moderne avec des velcros au lieu des lacets classiques. De plus, au lieu du blanc, Billie a choisi un beige-champignon ultra tendance.

Ayant la planète en tête, la jeune femme a opté pour un cuir à 80% recyclé et une semelle à 100% faite de polyester recyclé.

En plus des sneakers, Billie a ajouté quelques morceaux de vêtements à sa mini-collection. On y retrouve des sweatpants, un coton ouaté ainsi qu’un t-shirt.

La collection est en vente dès maintenant sur le site de Nike Canada . Faites vite, les quantités sont limitées!

