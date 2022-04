La mère de Chris Rock réagit à la gifle et insulte Will Smith

Partager







Peu importe son âge, un parent, ça reste toujours protecteur de ses enfants.

Rose Rock, la mère de l’humoriste Chris Rock, n’a pas mâché ses mots à l’endroit de Will Smith un mois après que ce dernier ait giflé son fils sur scène aux Oscars.

Dans une récente entrevue, Rose a confié que Chris se portait bien, mais qu’il est toujours en train de digérer l’incident qui a poussé Smith à démissionner de l’Académie.

«Pour moi, quand Will a frappé Chris, il nous a tous frappés, mais moi plus que les autres», a raconté l’auteure et conférencière. «Quand tu fais du mal à mon enfant, tu me fais aussi du mal.»

Quand on lui a demandé ce qu’elle dirait à Smith si elle le croisait, elle a répondu qu’elle lui demanderait «à quoi il a bien pu penser».

«Tellement de choses auraient pu se produire. Chris aurait pu s'effondrer. Tu aurais pu te faire sortir de la cérémonie en menottes. Tu n’as pas réagi. Tu as réagi parce que ta femme t’a donné un regard.»

Appelée à commenter sur le fait que Will Smith soit banni des Oscars pour les dix prochaines années, la mère de Rock a répondu d’un ton moqueur.

«Ça ne change pas grand-chose, il n’est même pas invité chaque année...»

Elle a aussi ajouté que les excuses publiées par Smith sur son compte Instagram ne semblaient pas du tout sincères. «Si tu t’excuses, tu le fais de vive voix, pas sur les réseaux sociaux avec un mot rédigé par ton équipe.»

Elle a terminé l'entretien en mentionnant qu’elle était très fière de comment son fils avait réagi sur le coup.

