6 choses qui pourraient changer maintenant que Elon Musk a acheté Twitter

Partager







Elon Musk vient d’acheter Twitter pour la modique somme de 43 milliards de dollars.

• À lire aussi: Elon Musk se moque de la bédaine de Bill Gates sur Twitter

• À lire aussi: L’ex-épouse d’Elon Musk sort avec le petit gars dans Love Actually

Oui, 43 MILLIARDS.

Évidemment, sur les Interwebs, ça jase de l’avenir du réseau social une fois qu’il sera entre les mains de l’oligarque controversé. Que fera Musk de la plateforme? Après tout, il fait pas mal ce qu’il veut quand il le veut.

On s’est promené sur Twitter et on vous a ramassé 6 trucs qui pourraient arriver quand le milliardaire aura mis la main sur le réseau social au petit oiseau bleu:

1. Le grand retour de Donald Trump

Personne ne veut que ça arrive, mais Elon Musk a déjà déclaré qu’il voudrait donner le droit aux gens bannis de revenir sur la plateforme.

AFP

On parle donc de Trump, mais aussi de plusieurs adeptes de la désinformation.

Quelle mauvaise idée.

2. Le réseau changera de nom pour Y7-OL4X-PP21 (ou quelque chose du genre)

Ça serait vraiment une catastrophe, mais on se rappelle que Elon Musk a déjà appelé son enfant X Æ A-XII Musk.

• À lire aussi: Elon Musk et Grimes ont eu un deuxième enfant et son prénom est aussi étrange que le premier

On ne serait donc pas surpris d’apprendre que Twitter changerait de nom pour adopter celui d’un robot dans Star Wars ou encore celui d’une étoile lointaine.

3. Jeff Bezos va se faire éjecter de Twitter

Malgré la promesse de «débloquer» les gens de Twitter, d’après nous, l’une des motivations du milliardaire pour acheter Twitter serait de «shadow ban» tous ceux qui ont déjà été méchants avec lui ou qui ont plus d’argent que lui.

AFP

Attention Jeff!

4. Twitter pourrait lancer sa propre version du métaverse

AFP

On pousse peut-être un peu avec celle-là, mais reste que c’est une possibilité. Après tout, s’il achète un réseau social, c’est quoi la prochaine étape?

5. Les bureaux de Twitter déménagent dans l’espace

Si on peut envoyer quatre parfaits inconnus et Pete Davidson dans l’espace, pourquoi pas y déménager le siège social de Twitter tant qu’à y être.

• À lire aussi: L’ex-épouse d’Elon Musk sort avec le petit gars dans Love Actually

6. Encore plus de pornographie sur le réseau

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il est possible de consommer du contenu pornographique sur Twitter. Il suffit d’abord de changer ses paramètres de contenus sensibles, de connaître les bons comptes à suivre et le tour est joué. Musk prévoit éliminer une grande partie de la censure sur le site. On ne dit pas que Twitter pourrait devenir un site porno, mais disons qu’on pourrait y voir encore plus d’Hélène Boudreau.

7. Ça pourrait fermer

Comme dirait mon ami @mcgilles, au moins ça achève. #Twitter — Léa Stréliskyiv 💛💙 (@LeaStreliski) April 25, 2022

Sur Twitter en tout cas, plusieurs sont sceptiques face à l’achat du milliardaire. Est-ce carrément la fin de la plateforme?

À suivre.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s