Bhad Bhabie affirme avoir gagné plus de 50 millions de dollars sur OnlyFans

Bhad Bhabie a affirmé avoir gagné plus de 50 millions de dollars sur OnlyFans.

La rappeuse de Hi Bich, de son vrai nom Danielle Bregoli, a annoncé sur TikTok qu'elle avait gagné cette somme sur la plateforme d'abonnement depuis le lancement de son compte l'année dernière.

Complex rapporte que si ses affirmations sont vraies, cela placerait Bhabie parmi les créateurs OnlyFans les mieux rémunérés au monde.

Elle a montré lors du lancement de son compte qu'elle avait gagné un peu plus d'un million de dollars en seulement six heures. Elle facture 24,99 dollars par abonnement.

Dans la vidéo, Bhabie se plaint également de ne pas se souvenir de son apparition en 2016 dans l'émission Dr Phil, où elle a prononcé pour la première fois la phrase d'accroche «cash me outside» («viens me chercher dehors»), quand elle évoquait ses fugues et ses mauvais rapports avec sa mère.

Faisant référence à la série de mèmes qui l'appelait «la fille cash me outside», la jeune femme de 19 ans a déclaré: «Si quelqu'un parle de moi (...) et ressent le besoin de dire quelque chose comme ça, je ne dis pas que c'est la fin du monde... mais pourquoi dire quelque chose comme ça?»

