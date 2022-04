Changements climatiques: Twitter va interdir les publicités trompeuses

Partager







Twitter a annoncé vendredi – le 22 avril, soit le «jour de la Terre» – que les publicités trompeuses sur les changements climatiques seraient désormais interdites, afin de ne pas saper les efforts en faveur de la protection de l'environnement.

«Nous pensons que le climato-scepticisme ne devrait pas servir à générer des revenus sur Twitter, et que les pubs trompeuses ne devraient pas distraire des conversations importantes sur la crise climatique», a expliqué le réseau social dans un communiqué.

Cette décision survient alors que la modération des contenus de la plateforme est vertement critiquée à gauche et à droite, par ceux qui l'accusent de censure comme par ceux qui lui reprochent son laxisme.

Les annonces qui «contredisent le consensus scientifique» sur le sujet ne passeront plus. Pour arbitrer, Twitter se servira des données du GIEC, les experts climat de l'ONU.

Début avril, cet organe qui fait autorité a publié de nouveaux rapports montrant que les humains étaient «indiscutablement» responsables du réchauffement de la planète, qui a gagné environ +1,1°C depuis l'ère pré-industrielle. Il devrait atteindre +1,5°C ou +1,6°C autour de 2030, soit dix ans plus tôt qu'estimé précédemment, avec des conséquences dévastatrices.

Les grandes plateformes sont régulièrement accusées de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation, notamment sur des sujets sensibles, de la politique au climat, où les implications dans la vie réelle peuvent être dramatiques.

«Nous reconnaissons que les informations trompeuses sur le changement climatique peuvent saper les efforts pour protéger la planète», a ajouté Twitter.

YouTube (Google) a pris des mesures similaires fin 2021, tandis que Facebook (Meta) privilégie la mise en avant des faits scientifiques indiscutables via une section consacrée à l'environnement.

Jeudi, l'ancien président américain Barack Obama a appelé à plus de régulation des réseaux sociaux, pour qu'ils soient plus responsables et plus transparents, expliquant que le problème au cœur de la désinformation était moins «ce que les gens publient» que «les contenus que ces plateformes promeuvent».

Il a prononcé un discours passionné sur le sujet alors qu'Elon Musk, le patron de Tesla, est en train d'essayer de racheter Twitter pour en faire une entreprise privée (non cotée en Bourse).

L'homme le plus riche du monde, grand amateur des provocations, plaisanteries et moqueries, estime que le réseau des gazouillis bride la liberté d'expression. Il a promis de la modération des contenus moins stricte et plus transparente s'il parvient à ses fins.

