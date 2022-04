On craque pour ces Tamagotchis de Hello Kitty, Star Wars et Pac-Man, comme si on était en 1996 [PHOTOS]

Partager







Saviez-vous que le Tamagotchi existe encore et qu’on peut encore se procurer ces petites créatures dans leur format original? Étant d’éternels nostalgiques, on vous ramène en 1996 avec ces jouets venus tout droit du Japon.

Les années passent et les Tamagotchis évoluent. Maintenant offerts avec un écran couleur, en montre intelligente et même dotés d’une caméra, ces petits jouets autrefois minuscules sont maintenant plus puissants que nos premiers cellulaires Nokia.

Toutefois, Bandai n’a pas oublié ses origines et continue de vendre le format original de ces petites créatures bruyantes qui ont toujours faim. Pourquoi avoir un vrai animal quand on peut en avoir un virtuel qui va nous déranger sans cesse pour que l'on s'occupe de lui?

En plus d’avoir des choix avec leurs propres mascottes, Tamagotchi offre aussi des collaborations avec des marques populaires. Voici les Tamagotchis qui ont attiré notre attention et pour lesquels on craque!

Tamagotchi original - Transparent vert à paillettes

Courtoisie Bandai

Tamagotchi original - Vert fluo

Courtoisie Bandai

Tamagotchi original - Confetti rose

Courtoisie Bandai

Tamagotchi original - Marbré

Courtoisie Bandai

Tamagotchi original - Tie-dye

Courtoisie Bandai

Collaborations spéciales

Pac-man - Labyrinthe noir

Courtoisie Bandai

Gudetama - Blanc

Courtoisie Bandai

Hello Kitty - Blanc

Courtoisie Bandai

Star Wars - R2D2 Blanc

Courtoisie Bandai

Pour consulter l’ensemble des Tamagotchis offerts, c’est par ici.

