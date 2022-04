Paulina Gretzky et Dustin Johnson se sont épousés en fin de semaine

Partager







La fille de la Merveille et son beau golfeur ont convolé en justes noces, samedi, dans le Tennessee.



Gretzky et Johnson, qui forment un couple depuis 2013, se sont unis lors d’une cérémonie romantique à la Blackberry Farm, un domaine et un hôtel cinq étoiles situé au sud de Knoxville, dans le Tennessee.

• À lire aussi: Paulina Gretzky pose flambant nue sur Instagram

Selon ce que rapporte People, les enfants du couple, Tatum (7 ans) et River (4 ans), étaient aux côtés de leurs parents lors de l’événement.

Instagram Paulina Gretzky

Les festivités ont commencé jeudi soir, lors d’une réception en l’honneur des mariés où étaient conviés les familles et amis.

Instagram Paulina Gretzky

Paulina, 33 ans, a bien sûr documenté le tout de long en large sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: 17 photos qui prouvent que Paulina Gretzky est la reine du bikini

Instagram Paulina Gretzky



Dustin, 37 ans, s’est fait plus discret.

Instagram Paulina Gretzky



En 2021, Gretzky avait expliqué, dans un entretien pour un balado, les raisons pour lesquelles elle avait attendu aussi longtemps avant de se laisser passer la bague au doigt.

Instagram Paulina Gretzky



«J'ai juste fait les choses à ma manière, je ne voulais tout simplement pas écouter la façon dont les autres voyaient les choses», indiquait-elle alors. «Je suis tombée amoureuse de lui si vite et nous avons eu la meilleure chose qui nous soit arrivée si vite.»

Instagram Paulina Gretzky



En mars dernier, Paulina avait profité de ses derniers moments en tant que «célibataire» pour enterrer de façon somptueuse sa vie de jeune fille en compagnie de ses copines.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s