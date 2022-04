Un studio à Toronto pour l’entreprise montréalaise Behaviour Interactif

Partager







L’entreprise montréalaise Behaviour Interactif, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, prend de l’expansion, alors qu’elle a annoncé ce lundi l’ouverture d’un deuxième studio, situé au centre-ville de Toronto.

Le développeur, qui emploie plus de 900 personnes à son siège social du Mile-Ex à Montréal, affirme que cette antenne torontoise accueillera au moins une cinquantaine de nouveaux employés.

«Nous sommes ravis d'étendre nos activités en ouvrant un bureau dans une deuxième ville canadienne, d'autant plus que Toronto continue de se distinguer comme haut lieu du divertissement et de la production en Amérique du Nord. Ce marché a été important pour notre entreprise et pour l'industrie du jeu en général», a commenté le PDG de Behaviour, Rémi Racine.

De toute évidence, 2022 se voudra une année faste pour le studio québécois, qui a annoncé en mars dernier que son titre phare, le jeu d’horreur multijoueur Dead by Daylight, avait atteint la marque symbolique des 50 millions de joueurs dans le monde.

Ce succès planétaire a notamment permis à Behaviour de déclarer des revenus records de 225 M$ en 2021.

Selon le communiqué partagé lundi aux médias, la stratégie de croissance de l’entreprise montréalaise miserait en ce moment sur «des plans d'investissement et d'acquisition», s’appuyant entre autres sur des partenaires tels que Haveli Investments et la société chinoise NetEase.

