Alain Zouvi en a assez de vos TikTok paresseux

Croyez-le ou non, Alain Zouvi est très actif sur TikTok.

Très, très, très actif.

Le comédien et doubleur publie presque tous les jours, et souvent, il publie plus d’une vidéo par jour.

Sur sa chaîne suivie par 33 000 personnes, l’homme de 63 ans traite d’une variété de sujets, comme la météo.

Il s’amuse aussi avec les différents filtres disponibles sur l’application.

Cependant, il a aussi des opinions sur ce qui fait un bon TikTok.

Dans une vidéo filmée dans son auto le 14 avril dernier, M. Zouvi nous fait comprendre qu’il n’est plus capable des vidéos de lipsync plates où les gens ne se forcent pas, mais font simplement bouger leurs lèvres.

«Un peu de pratique, un peu de travail. Si jamais tu te demandes pourquoi les gens trouvent tes vidéos plates, ça a peut-être un rapport.»

Il n’a pas tort.

Nous avons tout de même décidé de lui tirer la pipe un peu sur notre propre compte.

Continue le beau travail, Alain. C’est un plaisir de te suivre.

