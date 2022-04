Ariel Charest imite la «médium roteuse» et c’est hilarant

Partager







Depuis deux semaines, on a beaucoup entendu parler de la dame qui communique avec les esprits et qui rote son surplus d’énergie lorsqu’elle les fait «passer dans la lumière».



Si vous n’avez aucune idée de quoi on parle en ce moment, prenez un instant pour relire cet excellent compte-rendu colligé par votre humble serviteur, ou visionnez quelques secondes de cette magnifique compilation.

Maintenant que nous sommes tous sur un pied d’égalité, abordons le cas d’Ariel Charest.



L’humoriste, qui prend toujours un malin plaisir à faire du lipsync sur les vidéos virales québécoises, n’allait certainement pas laisser passer la chance d’immortaliser la médium roteuse dans son panthéon virtuel.



Dans une nouvelle vidéo publiée lundi, elle interprète à merveille celle qui parle aux anges et qui éructe son surplus énergétique.

«Le répertoire de nos classiques québécois s'agrandit aujourd'hui. Dites bonjour à ce nouveau bijou, cet emblème, ce chef-d'œuvre», écrit Charest dans le message accompagnant sa vidéo.



Honnêtement, c’est à s’y méprendre. Le sens du timing d’Ariel est parfait!

Du grand art.

