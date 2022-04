Comiccon de Montréal: Malcolm McDowell, Dave Foley et James Marsters parmi les invités

Partager







Après deux années sur les lignes de côté en raison de la pandémie de COVID-19, le Comiccon de Montréal revient enfin au Palais des congrès en juillet prochain avec une 12e édition qui fera assurément tourner les têtes.

La programmation du grand rendez-vous geek québécois, dévoilée ce mardi, mettra ainsi en scène une belle brochette d’invités qui défileront à Montréal du 8 au 10 juillet; une brochette qui n’a d’ailleurs absolument rien à envier aux années prépandémiques.

Ce faisant, les fans de cinéma auront notamment la chance de rencontrer une légende du grand écran, l’acteur britannique Malcolm McDowell (Orange mécanique, Star Trek Generations), qui sera l’un des invités d’honneur de l’événement aux côtés d’un grand de l’humour canadien, Dave Foley (Kids in the Hall, NewsRadio, Will & Grace).

On retrouve également en tête d’affiche James Marsters (l’inimitable Spike dans Buffy contre les vampires et Angel), Matthew Lewis et Bonnie Wright (Neville et Ginny dans la saga Harry Potter), Jim Beaver (Supernatural, Deadwood), Laz Alonso (The Boys, Avatar, Rapides et Dangereux), Jessie T. Usher (The Boys, Shaft, Independence Day: Résurgence), Bruce Boxleitner (Tron, Babylon 5), Elias Toufexis (Deus Ex: Human Revolution, The Expanse, Blood of Zeus) et le réalisateur de La Bataille de Farador, Édouard A. Tremblay.

Du côté de la bande dessinée, le Comiccon accueillera aussi de grandes légendes du médium, dont le cocréateur de Teenage Mutant Ninja Turtles, Kevin Eastman, l’auteur Peter David (The Incredible Hulk, Spider-Man 2099, Supergirl), à qui l’on doit aussi près de 50 romans Star Trek et Jim Zub (Avengers, Thunderbolts, Rick & Morty Vs. D&D).

Au-delà des rencontres avec des icônes de l’univers geek, les visiteurs pourront aussi participer à pas moins d’une centaine d’activités de toutes sortes au cours des trois journées que durera le Comiccon de Montréal.

Notamment, la prochaine édition du rendez-vous verra le retour de la grande mascarade de cosplay, de même que de l’allée des artistes, où des créateurs d’ici et d’ailleurs y présenteront leurs œuvres. Pour les familles, la zone familiale rouvrira ses portes avec entre autres des leçons de tir à l’arc et des affrontements Nerf.

Comme le veut la tradition, des groupes d’amateurs de costumes viendront aussi animer le Palais des congrès, incarnant par exemple des personnages mythiques de Star Wars, Doctor Who, Star Trek et Halo.

Pour les fans de gaming, une Zone de jeux indie sera également mise en place au sein de l’événement.

Notons que les billets sont déjà en vente sur le site Web du Comiccon de Montréal. L’entrée sera par ailleurs gratuite le vendredi, le samedi et le dimanche pour les enfants de 5 ans et moins, de même que le vendredi pour les enfants de 6 à 12 ans.

