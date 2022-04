Guy Lafleur avait lancé une réplique parfaite à son nouvel instructeur Jacques Lemaire, qui avait été arrogant à son endroit

Partager







Depuis le décès de la légende du Canadien de Montréal Guy Lafleur vendredi, des milliers de Québécois ont partagé des souvenirs inoubliables que leur a fait vivre le Démon blond.



En plus de ses exploits sur la glace et de sa gentillesse à l’extérieur de la patinoire, c’est souvent le franc parler de Lafleur qui a marqué l’imaginaire de ses admirateurs.

Une preuve de cela peut être trouvée dans l’émission Conversation secrète, animée par Paul Arcand, et diffusée à TVA en 2017.



Un extrait de l’épisode de cette émission où Guy Lafleur s’est entretenu avec Arcand a été publié sur Facebook par un fan de Flower et est devenu viral depuis.



On y entend l’immortel numéro 10 revenir sur l’entrée en poste de Serge Savard, comme directeur-général du Canadien, et de Jacques Lemaire, comme entraîneur-chef, au début des années 80.

«Leur premier but a été de se débarrasser des joueurs avec qui ils ont joué», dit candidement Lafleur.



Il relate ensuite une anecdote datant du début de la première saison de Lemaire comme instructeur.



«J’étais une heure sur la glace avant tout le monde. J’étais assis sur le banc. Lemaire vient me voir. Première question, première rencontre que j’ai avec lui en tant que nouvel instructeur: “Au salaire que tu gagnes, criss, j’espère que tu te pogneras pas le beigne c’t’année!»

La réponse de Lafleur ne s’est pas faite attendre: «Veux-tu ben aller chier, toé, criss?!»



Il ne s’en fait plus des comme ça!

Merci Guy.

