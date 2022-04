Mamma mia! Nintendo repousse la sortie du film de Super Mario

Partager







D’abord prévu pour cette année, le film d’animation basé sur Super Mario Bros. ratera sa date de sortie initiale, alors que sa parution en salle est repoussée au printemps prochain.

• À lire aussi: Film de Super Mario: on a transformé les acteurs en leurs personnages

• À lire aussi: Super Mario: Chris Pratt n’adoptera visiblement pas l’accent italien dans le film

Ce n’est nul autre que Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et designer de jeu, qui en a fait l’annonce sur le compte Twitter de Nintendo of America.

«C'est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon collègue chez Illumination sur le film Super Mario Bros., nous avons décidé de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023, soit le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Mes plus sincères excuses, mais je vous promets que cela en vaudra la peine.»

Le film, mettant en vedette Chris Pratt, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black et Keegan-Michael Key, avait une sortie prévue à temps pour Noël 2022.

En tant que fan du plombier à l’accent italien, une nouvelle du genre peut être à la fois inquiétante et soulageante. Autant que les fans ne soient pas convaincus de la distribution actuelle et aient peur d’un flop, comme dans le cas du film de 1993 avec Bob Hopkins, Dennis Hopper et John Leguizamo, autant on ne peut s’empêcher de penser qu'un projet repoussé peut éventuellement être bon, mais qu'un projet précipité a plus de chances d'être mauvais.

Certes, il faudra attendre à l'an prochain pour découvrir si la décision de repousser le film de Nintendo, au titre encore inconnu, au printemps 2023 portera fruit.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s