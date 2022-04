Morts mystérieuses d'abeilles: voici comment les aider

Partager







Plusieurs apiculteurs du Québec enregistrent un taux anormal de mortalité chez les abeilles cette année, ce qui fait craindre le pire pour la production maraîchère. Il est toutefois possible d’aider les colonies à se régénérer par des gestes aussi simples que d’attendre au mois de juin pour tondre la pelouse.

• À lire aussi: Enquête sur la mort mystérieuse de dizaines de milliers d'abeilles au Québec

Les premières fleurs du printemps — comme les pissenlits — qui poussent dès le mois d’avril sont une source capitale de nourriture pour les pollinisateurs après un long hivernage.

Depuis quelques années, des mouvements comme No Mow May (mai sans tondeuse) ou le Défi Pissenlits incitent à laisser pousser le gazon tout le mois de mai pour éviter d’arracher aux abeilles l’une des rares sources de nectar et de pollen à cette période.

• À lire aussi: Voici pourquoi vous ne devriez pas tondre votre gazon au mois de mai

«Pourquoi on parle du pissenlit? C’est qu’il pousse massivement sur nos gazons et qu’on le voit comme de la mauvaise herbe», rappelle le doctorant en Toxicologie de l'environnement à l'UQAM et à l'Université Claude Bernard Lyon 1, Maxime Gauthier.

«L’idée, en fait, est de s’assurer de la succession florale tout au long de la saison [...] pour donner un maximum de nourriture aux pollinisateurs, surtout sur l’île de Montréal où il y a une grande densité de ruches», précise l’expert.

Il doit y avoir des fleurs du printemps à l’automne, donc, considérant que 35% de notre garde-manger dépend des insectes pollinisateurs.

Redoubler d’efforts

Mais cette année, l’hécatombe dans les colonies d’abeilles rappelle qu’il faut redoubler d’efforts pour faciliter leur travail.

«Normalement, un apiculteur devrait perdre entre 5% et 15% du nombre total de ses colonies. Mais depuis les 10 ou 15 dernières années, on est entre 25% et 30% au Québec et au Canada, fait valoir M. Gauthier.

AFP

Le biologiste de formation utilise l’analogie du petit canari dans la mine de charbon.

«Lorsqu’il arrêtait de chanter, ça voulait dire qu’il avait détecté une fuite de gaz et que les mineurs devaient évacuer immédiatement», dit-il. «Les abeilles qui meurent chaque année, c’est le petit canari qui arrête de chanter. Ça signifie qu’il y a un problème.»

Comment aider les abeilles?

«On essaie de ne pas faire de lutte chimique sur nos terrains, mais plutôt de la lutte physique», souligne M. Gauthier.

• À lire aussi: Le Colorado ne veut plus de pelouses vertes

«On peut utiliser des plantes de compagnonnage qu’on peut faire pousser à côté de notre laitue pour attirer les insectes ou mettre des coquilles d’œufs pour éloigner les limaces», illustre-t-il. «Il y a plein de solutions plus vertes, mais qui demandent plus de travail.»

Il suggère également de fabriquer des fontaines avec un petit bol d’eau et des billes par exemple, pour que les abeilles puissent s’y abreuver sans se fatiguer. «Dès qu’il faut au-dessus de 32 ou 33 °C, elles vont s’activer pour trouver de l’eau pour refroidir la ruche», détaille l’expert.

Photo Amazon

Une autre solution: les bombes de semences.

Ces petites boules de graines mélangées avec un agglomérant comme l'argile ou le compost peuvent être lancées ici et là pour attirer les pollinisateurs une fois les fleurs poussées, notamment dans les endroits difficiles à atteindre ou à cultiver.

Photo CCA

«Les boules de semences, thumbs up», lance M. Gauthier. «Mais il faut s’assurer qu’elles sont remplies de plantes indigènes qui poussent naturellement au Québec pour qu’elles s’intègrent bien dans notre écosystème.»