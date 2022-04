PS5: le taux de rafraîchissement variable (VRR) pris en charge dès cette semaine

Partager







Réclamée par plusieurs depuis la sortie de la PS5, la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) arrivera finalement cette semaine sur la console de Sony, courtoisie d’une nouvelle mise à jour qui sera déployée sous peu.

Promise aux joueurs en mars dernier, la fonctionnalité n’aura finalement pas pris trop de temps à arriver sur PlayStation 5 suivant son annonce.

Concrètement, le VRR devrait améliorer les performances graphiques de la PS5 en permettant de synchroniser «de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage sur la sortie vidéo de la console». Cela viendra réduire ou éliminer des «artéfacts visuels», comme les fameux soucis de déchirement d’écran, où différentes parties de l’image viennent à être décalées lorsque l’on bouge la caméra dans certains jeux.

Nvidia propose une technologie similaire de rafraîchissement variable, nommée G-Sync, et explique plutôt bien le phénomène dans la vidéo suivante, dénichée par Kotaku.

«Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes homogène, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite», souligne Sony dans un billet de blogue.

Le seul petit hic, c’est qu’il faudra un téléviseur ou un moniteur compatible HDMI 2.1 et VRR. De plus, les jeux PS5 déjà sortis devront être mis à jour à leur tour afin d’être compatibles avec la nouvelle fonctionnalité de la console.

Cela dit, Sony a déjà identifié une liste de titre qui proposeront un correctif «dans les semaines à venir» afin de prendre en charge le taux de rafraîchissement variable:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Évidemment, d’autres jeux risquent de s’ajouter rapidement à cette liste. Il n’en demeure pas moins que les curieux auront tout de même rapidement accès à une intéressante sélection pour tester le VRR sur PS5.

Comment activer le VRR sur PS5

Une fois que la mise à jour sera déployée plus tard cette semaine sur votre PS5, sachez que le VRR sera automatiquement activé si la console est branchée à un téléviseur ou un moniteur qui prend en charge la technologie. Si vous souhaitez néanmoins désactiver l’option, il faudra aller dans le menu «Écran et vidéo» de la PlayStation.

Image courtoisie Sony

Fait intéressant, il sera aussi possible, dans ce même menu, d’appliquer le VRR aux titres qui ne supportent pas officiellement l’option. Selon Sony, cela pourrait «améliorer la qualité vidéo de certains jeux». Reste toutefois à voir à quel point la différence sera flagrante.

Avec le VRR qui sera désormais accessible sur la PS5, il resterait à Sony, aux yeux de plusieurs internautes, qu’à permettre l’affichage en résolution 1440p pour que l’offre d’options graphiques de la console soit un peu plus complète. Gageons qu’après le taux de rafraîchissement variable, il s’agira fort probablement de la prochaine priorité pour les équipes du fabricant japonais.

