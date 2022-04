Sony annonce Venom 3, un nouveau Ghostbusters et un spin-off de Spider-Man

Partager







Sony a annoncé mardi, lors d’un panel du CinemaCon de Las Vegas, quelques bonnes nouvelles pour les fans de Marvel et de Ghostbusters.

Selon ce qu'a rapporté Variety, Sony a officiellement donné le feu vert à un nouveau film de Venom, suivant le succès de Venom: Let There Be Carnage au box-office.

Le studio a aussi partagé le désir de donner une suite à Ghostbusters: Afterlife, le reboot et suite spirituelle de la trilogie des années 80.

Sony est toutefois resté bien avare de commentaires concernant les détails des projets cités plus haut. On ne sait donc rien concernant les histoires des films ni même si la production de ceux-ci a débuté.

Un spin-off de Spider-Man

Le studio a cependant aussi profité de sa présence au CinemaCon pour annoncer que le rappeur Bad Bunny jouera dans un film Marvel sur El Muerto, un antihéros qui a croisé la route de Spider-Man. Ce sera la première fois qu’un acteur latino-américain tiendra le rôle principal dans un film de Marvel.

Ce n’est pas étrange de voir l’artiste portoricain s'essayer hors de son élément habituel, puisque récemment, on a pu l’apercevoir dans quelques événements de la WWE, dont le dernier Royal Rumble en janvier 2022.

Avec l’annonce de Sony, on comprend maintenant pourquoi il s’est intéressé à la lutte lors de la dernière année, étant donné que le personnage d’El Muerto est un lutteur qui tire ses pouvoirs de son masque.

Sony a quand même tenu à offrir une date de sortie pour le film sur El Muerto. Il faudra ainsi attendre jusqu’au 12 janvier 2024 avant de voir Bad Bunny au grand écran dans son premier rôle principal.

