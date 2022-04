The Batman: une Batcave en LEGO à exposer dans votre Batcave à la maison [PHOTOS]

Partager







Savez-vous ce qui manque dans la Batcave de Bruce Wayne? Une réplique miniature de sa Batcave en LEGO, parce que c’est franchement cool! Tant mieux (pour lui et nous), elle est actuellement en solde.

Habituellement vendu 109,99 $, le modèle en LEGO de la Batcave du film The Batman est actuellement offert à 98,99 $. Comptant 581 morceaux, cet ensemble mesure plus de 20 cm de haut, 32 cm de large et 25 cm de profondeur. Un beau modèle à exposer dans le salon ou le bureau! Combinez cette ensemble avec la Batmobile, et vous aurez la totale!

Pour commander la Batcave du film The Batman en LEGO:

Batcave: l’affrontement du Sphinx Scène tirée du film « The Batman », mettant en vedette Robert Pattinson *Les prix peuvent changer sans préavis. 98,99 $ Amazon Canada

Image courtoisie LEGO

