Disney Dreamlight Valley: un jeu montréalais qui vous plongera dans le monde de Disney dès cet été

Le rêve de bien des fans de Disney va se réaliser cet été, alors qu’un tout nouveau jeu conçu à Montréal, intitulé Disney Dreamlight Valley, permettra de sauter à pieds joints dans l’univers magique du studio et d’y vivre toutes sortes de fantaisies.

Gameloft Montréal a dévoilé ce mercredi le simulateur de vie, qui amènera les joueurs, comme son titre l’indique, dans la Dreamlight Valley, où plusieurs personnages de Disney et de Pixar ont élu domicile. Ceux-ci ont toutefois perdu leur mémoire après un mystérieux événement. Il en reviendra donc au protagoniste principal de les aider à retrouver leurs souvenirs.

Les joueurs auront l’occasion de créer celui-ci (ou non) à leur image et de lui concevoir une jolie demeure, avant de sortir aller faire la connaissance de personnages iconiques comme Mickey, Ariel, Simba, Goofy, Moana et plusieurs autres.

Image courtoisie Gameloft Montréal

Image courtoisie Gameloft Montréal

En plus de sa quête principale, le monde de Dreamlight Valley promet d’offrir une foule d’activités, de même qu’une bonne dose de personnalisation, ce qui devrait permettre à bon nombre de fans de Disney d’y trouver leur compte.

Image courtoisie Gameloft Montréal

Image courtoisie Gameloft Montréal

«Vous pourrez par exemple confectionner de délicieux desserts Disney aux côtés de Rémy, de Ratatouille, pêcher avec Dingo ou planter puis récolter des légumes en compagnie de Wall-E. Nous mettrons régulièrement le jeu à jour pour y ajouter du contenu, vous trouverez donc toujours de nouvelles aventures à découvrir et des amis originaux à rencontrer, le tout, gratuitement», explique le directeur du jeu chez Gameloft Montréal, Nicholas Mainville, dans un billet sur le blogue de Xbox.

Image courtoisie Gameloft Montréal

Disney Dreamlight Valley doit d’abord être accessible en accès anticipé cet été sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac et iOS pour celles et ceux qui achèteront le «Pack Fondateur» ou sont membres Xbox Game Pass. Le lancement officiel du jeu, en formule free-to-play, devrait ensuite avoir lieu en 2023.

