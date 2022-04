Fast and Furious: Justin Lin quitte la réalisation de Fast X

Partager







Justin Lin a quitté son poste de réalisateur de Fast X après une semaine de tournage.

Le cinéaste, qui devait réaliser les deux derniers chapitres de la franchise, a annoncé son départ mardi soir dans un communiqué bien qu'il en reste producteur.

«Avec le soutien d'Universal, j'ai pris la décision difficile de prendre du recul en tant que réalisateur de Fast X, tout en restant impliqué dans le projet en tant que producteur, peut-on lire dans sa déclaration, publiée sur le compte Instagram de la franchise. En 10 ans et cinq films, nous avons pu filmer les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures poursuites de voitures. Sur le plan personnel, en tant qu'enfant d'immigrants asiatiques, je suis fier d'avoir contribué à bâtir la franchise la plus diversifiée de l'histoire du cinéma. Je serai à jamais reconnaissant envers l'incroyable distribution, l'équipe et le studio pour leur soutien et pour m'avoir accueilli dans la famille Fast.»

Son annonce intervient quelques jours seulement après son apparition dans une vidéo Instagram avec Vin Diesel pour célébrer la fin de la première semaine de tournage.

Des sources ont déclaré à Deadline que le réalisateur avait décidé de s'éloigner de la franchise en raison de différends créatifs, mais que son départ s'était bien passé. Ils ont déclaré que l'équipe continuerait à tourner des images pour le moment et que le tournage pourrait prendre une brève pause en attendant que le remplaçant de Justin Lin soit trouvé. D'après les sources, son départ ne devrait pas affecter la date de sortie du film prévue pour mai 2023.

Justin Lin, qui a co-écrit le film avec Dan Mazeau, a rejoint la franchise pour le troisième volet de la saga, The Fast and the Furious : Tokyo Drift, et en a ensuite réalisé les quatrième, cinquième et sixième chapitres. Il est ensuite revenu pour réaliser Fast & Furious 9.

