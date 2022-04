Hélène Boudreau, la «fille de l’UQÀM», va faire retirer ses implants mammaires et voici pourquoi

Partager







Un peu plus d’un an après avoir mis le Québec sens dessus dessous avec sa photo de finissante provocante, Hélène Boudreau a fait un choix étonnant.

Celle qui est devenue une vedette instantanée en soulevant sa toge de finissante pour dévoiler une partie de sa plantureuse poitrine a décidé qu’elle en avait assez de ses seins volumineux.

Sur Instagram, elle a en effet annoncé qu’elle allait faire retirer ses implants mammaires, le 3 septembre prochain.



«Je trouve que les faux s*ins c’est laid... encore là c’est une opinion personnelle durant tout (sic) ma vie j’ai aimer les faux s*ins. Maintenant, cette année je n’aime plus de tout je trouve ça affreux je veux juste ravoir mes s*ins naturel», justifie-t-elle écrit dans une story maintenant évaporée.



Elle explique aussi préférer sa poitrine à l’état naturel.

«Peut-être parce que j’ai été trop dans l’extrême. Je préfère et de loin les s*ins naturel et mou... sauf la taille de mes s*ins naturelle était de AA soi plus petit que A», ajoute la bachelière en Arts visuels de l’Université du Québec à Montréal.



Elle conclut sa publication en faisant part d’une certaine hésitation quand à l’intervention qu’elle devra subir: «je sais pas encore si je fais une reconstruction et les laisser naturel ou je met un petit implant le plus possible naturel».

Capture d'écran / Instagram



C’est dans une autre story, elle aussi dissipée dans les méandres de l’éphémérité historique, qu’elle affirmait que «le 3 septembre, je vais faire retirer mes implants et revenir au naturel».

On ne sait pas quoi souhaiter à quelqu’un qui vit cette situation, alors va juste lui souhaiter bonne continuation!



