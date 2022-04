Le retour d’Adibou se fera dès le 28 avril sur Android et iOS [VIDÉO]

Partager







Le petit garçon mythique à la casquette rouge, qui a aidé plus d’un enfant des années 90, bercera une toute nouvelle génération de jeunes sur mobile dès le 28 avril.

• À lire aussi: Adibou, le personnage le plus important de l’histoire des jeux vidéo, est de retour

• À lire aussi: 18 jeux d'ordi auxquels on a tous joué

Ubisoft a partagé l’annonce ce mardi, avec une vidéo tout à fait charmante, dont la chanson thème restera coincée à jamais dans nos oreilles.

Adibou par @wiloki_ai sera de retour le 28 avril !



📱 Disponible sur iOS et Android. pic.twitter.com/EH6Zy94WqZ — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) April 26, 2022

Destiné à un public de 4 à 7 ans, le nouveau jeu d’apprentissage, créé en collaboration avec le service de soutien scolaire français Wiloki, proposera une explosion de couleurs et de personnages loufoques. Ce sera certainement aussi un voyage dans le temps pour la génération d’adultes qui ont grandi avec Adibou et qui sont maintenant, pour la plupart, parents de jeunes enfants.

Bien sûr, Adibou n’est rien sans sa casquette rouge, ses joues bien joufflues, son petit bedon qui dépasse de son chandail et sa maison aux allures de personnages, et Wiloki s’est assuré qu’il soit plutôt fidèle à nos souvenirs.

On rappelle que le dernier jeu d’Adibou est paru en 2009, avec Adibou et les Saisons magiques, sur Wii et PC.

La sortie de l’app aura lieu le 28 avril sur iOS et Android. Bien qu’une version PC soit aussi prévue, aucune information sur celle-ci n’a encore été dévoilée.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s