Le grand revirement à l'île de l'amour fait réagir

Ouf. Grosse soirée.

L’épisode de l’île de l’amour de mercredi soir a certainement été riche en émotions...

Amanda a dit à Will que c’était fini. Bianca et Gab se sont rapprochés. Bianca et Jacob se sont rapprochés. Sam a été Sam.

Mais le point fort de la soirée fut la cérémonie d’élimination ou, pas un, mais DEUX Insulaires ont dû ramasser leurs gougounes et quitter la villa en 30 minutes.

Gabriel, qui commençait à se rapprocher de Bianca, a été le premier Insulaire à recevoir la mauvaise nouvelle.

Ensuite, ce fut Amélie, qui pour sa part avait réparé les pots cassés avec Kharl.

En tout cas, ce fût une soirée forte en larmes qui a aussi fait réagir les téléspectateurs.

Amelie qui part au lieu de Nao en tout cas💀💀💀 #liledelamour — 🦎 Jaja (@jajadiva_) April 28, 2022

Voyooons je suis fâchée du fonctionnement de #Liledelamour ce soir! Le but c’est de faire des couples, pas de les briser sans raison! Come on 😩🥲



(Oui, je prends beaucoup ça à coeur. Jugez-moé!) — Christine Manzo (@Christine_Manzo) April 28, 2022

Yo le public prend du cr*ck man! COMMENT NOEMIE EST ENCORE LÀ???? NOBODY LIKES HER! #liledelamour — M O R A I M A (@moraimacleida) April 28, 2022

Bianca a maintenant un garçon de moins dans son harem 🤧#liledelamour — Shadé (@shadeyxo) April 28, 2022

Mais le «drama» semble loin d’être terminé. À la toute fin de l’épisode, Naadei s’est pointée pour la cérémonie de la flamme.

Avec les deux départs de ce soir, il y a une fille de plus que de garçons sur l’île...

Rendez-vous jeudi soir sur les ondes de TVA+ pour connaître la suite.

