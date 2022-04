Megan Fox et Machine Gun Kelly boivent leur sang «à l'occasion» pour des rituels

Partager







Megan Fox et Machine Gun Kelly boivent le sang de l'autre «à des fins rituelles».

Le couple a fait les gros titres à propos de cette pratique en janvier dernier, lorsque Megan Fox a écrit sur Instagram un message à propos de ses fiançailles avec son compagnon musicien – de son vrai nom Colson Baker: « Comme dans toutes les vies avant celle-ci et comme dans toutes les vies qui la suivront, j'ai dit oui.... Et puis nous avons bu le sang de l'autre.»

Dans une interview pour le numéro d'avril 2022 de Glamour U.K., Megan Fox a révélé qu'elle et Kelly ont partagé cette coutume bizarre «de nombreuses fois».

«Oui, nous consommons le sang de l'autre à l'occasion à des fins rituelles. Je lis les cartes de tarot, je suis à fond dans l'astrologie et je fais toutes ces pratiques métaphysiques et ces méditations. Et je fais des rituels aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, et toutes ces choses», a-t-elle confirmé.

«Et donc, quand je le fais (boire le sang), c'est un moment de passage ou bien c'est utilisé pour une raison. Et c'est contrôlé, comme :"Versons quelques gouttes de sang et chacun le boit"», a poursuivi l’actrice, qui a 35 ans et est mère de trois enfants.

«Il est beaucoup plus désordonné, agité et chaotique, prêt à s'ouvrir la poitrine avec du verre brisé et à dire: "Prenez mon âme"».

