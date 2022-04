Une oeuvre artistique géante à 5 M$ s'érigera en plein coeur du centre-ville de Montréal

Partager







Après le Stade olympique, la croix du mont Royal et le Farine Five Roses, voilà qu'une nouvelle œuvre artistique est appelée à devenir l'un des symboles de Montréal.

L’Anneau sera une œuvre giganteste qui occupera une partie du centre-ville de Montréal et qui illuminera la ville une fois le soir venu.

Photo courtoisie

«Avec cette installation artistique magistrale, nous ancrons notre présence au Québec et posons un geste fort pour le dynamisme du centre-ville de Montréal», a déclaré mardi par communiqué Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction, d’Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

La structure d'acier de 23 000 kilogrammes (50 000 livres) et 30 mètres (90 pieds) de diamètre sera suspendue au cours des prochaines semaines à l'entrée principale de l'Esplanade PVM, de la Place Ville Marie.

L'installation, a été conçue par la firme d’architecte Claude Cormier + Associés, et a été fabriquée par Marmen, cette entreprise trifluvienne de renom pour son expertise, entre autres, dans la construction de turbines hydroélectriques et de mats d’éolienne.

Photo courtoisie

Le gouvernement du Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) ont contribué, avec Ivanhoé Cambridge, au paiement de cette œuvre de...5 millions de dollards !

«Ce nouveau symbole suspendu de Montréal saura se faire une place de choix dans nos cœurs et sur les photos qui feront le tour du monde», estime pour sa part, Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal

L’inauguration de l'anneau est prévue pour juin. Il constituera le dernier jalon des travaux de rénovation majeurs réalisés à la Place Ville Marie depuis 2017.

Un total de 200 M$ aurait été investi en cinq ans pour améliorer sa performance énergétique, transformer sa galerie commerciale et revitaliser son Esplanade. Il faudra certainement aller y faire un tour cet été!

