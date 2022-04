[VIDÉO] Krystel, de Star Académie, dévoile ses adresses sherbrookoises préférées

Partager







Cette saison, l’équipe de Silo 57 a eu le grand bonheur de s’entretenir avec les candidats de Star Académie à leur sortie de l'aventure afin de connaître leurs incontournables en matière de restaurants et de sorties dans leur région du Québec respective.

Cette semaine, au lendemain de la grande finale, la grande gagnante Krystel Mongeau a rencontré l'équipe afin de se prêter au jeu et clore le tout en beauté. Originaire de Sherbrooke, la chanteuse de 25 ans dévoile les meilleures adresses de sa belle ville.

Quelle est la meilleure activité à faire à Sherbrooke? Où se trouve la meilleure poutine? Où faut-il se réunir avec sa gang?

Découvrez le Sherbrooke de Krystel à travers ses adresses préférées.

La meilleure poutine: Louis Luncheonette

Force est de constater que les Sherbrookois ont un faible pour la poutine de chez Louis. Ce casse-croûte se spécialise dans la confection de frites maison, des classiques hot-dogs et hamburgers et d'une poutine goûteuse et réconfortante à souhait. Avec trois localisations sur la rue King, impossible de passer à côté pour le lunch.

386, rue King Est, Sherbrooke

1875, rue King Ouest, Sherbrooke

260, rue King Ouest, Sherbrooke

Découvrez tous les coups de cœur sherbrookois de Krystel dans la vidéo ci-dessus.

