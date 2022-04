Amanda laisse finalement William à l'île de l'amour et sa réponse nous surprend

Partager







Le pauvre William s'est finalement fait briser le coeur par Amanda et a tenté de la jouer cool, mais pas avant de ne pas avoir compris «les signaux» pendant deux jours.

Ça brasse à Las Terrenas

Après le party thématique «football et french sous la douche», William a fait une déclaration d’amour très intense à sa douce moitié (avec qui il est depuis 4 jours) qui ne semblait pas à l’aise du tout. C'est là que tout est parti sur la dérape.

On pouvait ressentir le malaise dans les yeux d’Amanda à travers la télévision mais William ne semblait pas détecter les fameux signes. Il a même avoué dormir avec le toutou de sa blonde parce qu’elle ne voulait plus le coller la nuit. «Juste pour avoir ton odeur», a-t-il dit.

On vous épargne le reste, mais on ne sait pas qui de nous ou d'Amanda était le plus mal à l'aise.

Plusieurs internautes avaient soulevé plusieurs comportements dits toxiques de la part de l’Insulaire et souhaitaient qu’Amanda passe rapidement à autre chose avec Mathieu.

Eh bien, ils n’ont pas été déçus.

Dans l'épisode de mercredi, Amanda a pris son courage à deux mains et a indiqué à William que tout était fini. Juste avant de partir en date avec le beau lavallois à la barbe d’ours (Mathieu).

Et comment William a réagi en se faisant annoncé que tout était fini avec la personne qu'il adorait il y a 30 secondes? En disant qu’il n’avait plus d’intérêt pour elle lui non plus et qu’elle pouvait passer à autre chose. «100%. C'est cool»

PARDON?

Disons que les signes montraient autrement... Comme dirait Amanda: «C'est un gars hen? Alors il joue au toff»

Au moins, les Insulaires étaient là pour le calin réconfortant.

On est en 2022. C'est vraiment correct d'être triste quand on se fait dumper. Ça arrive aux meilleurs. Parlez-en, ça fait du bien!

Le reste de l'aventure de Las Terrenas ce soir à TVA+.

