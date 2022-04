Amélie et Gabriel de l’île de l’amour croient chacun en leur couple à distance et voici pourquoi

Partager







La double élimination de mercredi soir a secoué pas mal les choses à l’île de l’amour et les deux évincés, qui étaient pourtant chacun en couple, ne sont pas encore tout à fait remis de leurs émotions.

Gabriel et Amélie ont en effet obtenu le moins de votes du public et ont été bottés hors de la villa. On a jasé avec les deux exclus et ils s’entendent sur une chose: si le public avait vu quelques autres épisodes avant de voter, les choses se seraient probablement passées différemment.

Le couple d’Amélie sera-t-il solide?

Le couple Amélie et Kharl vivait ses meilleurs moments depuis le début de l’aventure et venait tout juste de se sortir de cette histoire de triangle amoureux avec Naomi au moment du départ.

Elle attendra le retour au Québec de Kharl avec impatience et elle serait très contrariée si ce dernier retournait vers Naomi.

«NON. NON! Honnêtement il aurait du culot de faire ça et elle aussi. On ne s'entend pas bien avec tout le monde dans la vie et je ne crois pas que ce sera une de mes amies proches. Je leur souhaite de trouver l’amour [mais pas ensemble]», a lancé Amélie.

Gabriel et Bianca... que pasa?

Apparemment, on n’a pas tout vu à la télé parce qu’il parait que le beau blond aurait une longueur d’avance sur les Insulaires toujours en liste pour conquérir le cœur de la belle Bianca et voici pourquoi.

«On a passé un moment ensemble avant que je parte. On s’est dit qu’on allait se revoir à Montréal assurément. Je lui ai demandé un bec avant mon départ et elle m’a dit qu’on allait se le donner une fois au Québec, explique-t-il.

«Elle m’a aussi laissé son numéro de téléphone avec un petit bisou en rouge à lèvres sur mon oreiller alors je crois que ça augure bien. En plus, sa mère m’a écrit pendant le live Instagram d’hier pour me dire d’attendre sa fille! Je pense que le message est clair», a-t-il confié.

On le leur souhaite, mais on est quand même sur l'île de l’amour alors TOUT PEUT ARRIVER.

Pour ceux qui se demanderaient comment Gabriel s’est déboîté l’épaule en sortant de la piscine alors qu’il est méga en forme et joue au football? «J’avais déjà un problème d’épaule avant d’arriver. Je jouais au football pour Concordia, j’étais secondeur et oui, je suis capable de plaquer un gars de 300lbs au sol, mais je me déboîte l’épaule en nageant. C’est pas ma meilleure».

Pour voir ou revoir l’élimination-choc de mercredi soir, rendez-vous sur TVA+.

