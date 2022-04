Cannelle et Pruneau font une apparition remarquée dans des pubs des Fromages d’ici

Partager







Les inoubliables marionnettes de Passe-Partout se sont trouvées un contrat publicitaire!



La plus récente campagne publicitaire pour les Fromages d’ici, l’organisme qui fait la promotion des fromages québécois, met en vedette nuls autres que Cannelle et Pruneau, que la génération née dans les années 1970-80 fait actuellement découvrir à ses enfants nés dans les années 2010-20.

• À lire aussi: Un personnage célèbre de Passe-Partout est gai

Dans la première de deux déclinaisons, d’une durée de 30 secondes, on peut voir une courte scène de vie familiale où un papa dit à sa conjointe et à sa fille: «Je me demande si les nouveaux Pruneau pis Cannelle aiment autant le fromage que les anciens».



«Sûrement!», répondent-elles à l’unisson.



Le reste, on vous le laisse découvrir par vous-mêmes...

Dans la deuxième déclinaison, plus courte celle-là, on taquine Passe-Mo ... Jacques L’Heureux sur son nom.



Les publicités, très réussies, semblent grandement avoir été appréciées par les Québécois, qui les ont abondamment commentées et partagées.



À quand une pub de l’UPA mettant en vedette Fardoche?

