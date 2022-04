Debbie Lynch-White a encore des problèmes en voyage, mais elle le prend en riant

Partager







Le voyage de Debbie Lynch-White en Espagne n’a pas fini d’être riche en rebondissements et anecdotes farfelues! Après avoir eu à contacter la police à la suite du vol de sa seule paire de souliers, voilà qu'une autre malchance s'abat sur elle!

On se rappelle qu’au début avril, celle qui venait de terminer la série Une autre histoire a décidé de réaliser un rêve auquel elle tenait depuis longtemps: celui de marcher le chemin de Compostelle. Par contre, au jour 4 de ce grand voyage et 73 km plus tard, elle a compris que ce n’était pas pour elle et que ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait. Elle a donc décidé de se choisir et d’abandonner ce long périple.



À la suite de cette décision, sa copine Marina lui a interdit de revenir pour qu’elle profite d’une occasion incroyable d’être en Europe pendant un mois avant qu'elle ne la rejoigne, lui mentionnant qu’elle lui enverrait des vêtements par la poste, comme elle n'avait amené que des vêtements de sport. Eh bien, tout n’est finalement pas aussi simple que le plan imaginé.

La comédienne partage sur Instagram en détail la suite du fameux colis dans une vidéo. Alors qu'elle attendait toujours son paquet, elle s'est réveillée avec un courriel de la compagnie UPS, lui annonçant que son colis était pris aux douanes de Barcelone. La poste européenne ne semblait pas vouloir collaborer, et il est impossible pour le moment de le dédouaner. Résultat? Le colis est coincé, et elle se retrouve sans vêtements.

« @ups j’attends mon remboursement! (J’ai exagéré, j’ai aussi trouvé une chemise et deux pantalons Hahha!) Et on s’entend que c’est un microscopique problème dans l’univers! C’est surtout divertissant!», a-t-elle écrit en légende de sa publication pour dédramatiser le tout.

Celle que l’on a connue à travers Unité 9 soulève avec humour qu'il est impossible trouver du «linge de toutoune» en Europe. Tout ce qu’elle a pu trouver, ce sont deux chandails dans une section pour hommes. Elle dit exagérer, «mais à peine». Le colis lui était donc indispensable.

La raison de ces complications serait la présence de «cosmétiques» dans le paquet. En effet, en raison de petits flacons de parfum et une mini bouteille de shampoing, la compagnie ne peut non seulement pas dédouaner son colis, mais le renvoie même au destinaire, donc à sa conjointe Marina, au Québec. Du délire! En conséquence, elle a perdu deux billets d'autobus vers Montpellier pour aller rejoindre un de ses amis, car elle devait rester en ville pour attendre son colis.

Heureusement, elle prend le tout en riant, en attendant que sa conjointe Marina vienne la rejoindre.



On espère que la suite sera plus simple pour elle! À suivre!

