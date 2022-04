Exaspérés par la bureaucratie, des restaurateurs doivent se battre pour leur terrasse

Partager







Des restaurateurs exaspérés par la bureaucratie déplorent que la Ville de Montréal et la STM leur mettent des bâtons dans les roues pour l'installation de leur terrasse, après deux ans de pandémie et de multiples fermetures.

«On a investi 50 000$ dans une terrasse dont une partie qui a été payée par le fonds de relance [de la Ville]», explique Pierre Thibault, président de la Nouvelle association des bars du Québec et co-propriétaire du Pontiac, sur l’avenue du Mont-Royal.

Jusqu’à hier matin, la Société de transport de Montréal (STM) refusait de déplacer un arrêt d’autobus, pourtant annulé une partie de l’été lorsque la rue est piétonne, le forçant à réduire la superficie de sa terrasse de 80 places à 24 places.

La STM a finalement confirmé qu’elle déplacera l’arrêt après avoir été questionnée par le 24 heures.

En tout, 11 commerçants interrogés affirment avoir vécu des situations similaires et s’être retrouvés dans les dédales de processus administratifs interminables pour l’obtention ou le renouvellement de leur permis de terrasse pour l’été 2022.

«Cette terrasse, vous pouvez comprendre que pour nous, c’est plus que vital. On attend que la saison estivale pour commencer à ressortir la tête de l’eau», fait valoir Otman Amer, le propriétaire du Darna Bistroquet, un restaurant situé dans La-Petite-Patrie.

C’est une voie réservée qui l’empêchait d’obtenir son permis. Pour d’autres, ce sont des travaux de canalisation repoussés depuis trois ans, un permis octroyé par erreur ou un changement de réglementation qui ont été invoqués.

Une réaction tardive

Quelques heures après notre demande d’entrevue à la Ville et à la STM mardi, le maire de Rosemont—La Petite-Patrie, François Limoges, a visité des restaurateurs de la rue Beaubien, en soirée, leur assurant que leurs terrasses seront autorisées.

Des commerçants du Plateau Mont-Royal auraient quant à eux reçu un appel de la directrice de cabinet du maire du Plateau-Mont-Royal, Andréanne Leclerc-Marceau, allant dans la même direction.

«Il est important de rappeler que la majorité des permis de terrasses sont acceptés sans délai, c’est vraiment une minorité de cas plus complexe qui est en cause», a réagi le Maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial, Luc Rabouin par courriel.

«On est conscient que les restaurateurs ont besoin de prévisibilité et d’accompagnement, nous allons nous assurer qu’ils ont tout le support nécessaire pour une saison estivale réussie», a-t-il précisé.

Des embûches évitables

Il n’en demeure pas moins que les restaurateurs sont exténués du parcours du combattant qu’ils ont dû mener.

«Il faut se rendre à l’évidence que le passage de l’angoisse et de l’anxiété et les interventions des médias ont été nécessaires pour accélérer un processus qui traînait depuis des mois», dénonce Pierre Thibault.

«À peu près tous les jours je les ai relancés, j’ai essayé de trouver des solutions, j’ai appelé la STM, j’ai appelé la ville, j’ai appelé les travaux publics. C’est deux mois que ça a pris pour qu’on puisse finalement juste déplacer un arrêt d’autobus», conclue-t-il.

Bien qu’ils soient habitués à composer avec la lourde paperasse qu’impose l'opération d’un commerce à Montréal, plusieurs entrepreneurs estiment que leur combat administratif des dernières semaines aurait pu être évité.

«On ne se fait pas dire non par le politique, on se fait dire non par le structurel pour des raisons qui sont à mon avis injustes», affirme le chef Danny St-Pierre, co-propriétaire du Pontiac.

Des restaurateurs nous racontent leurs embûches

Thibaud Cordonnier

Pit Caribou | Le Plateau-Mont-Royal

Thibaud Cordonnier

Thibaud Cordonnier dénonce une nouvelle réglementation sur le Plateau Mont-Royal qui l’oblige à revoir à la baisse le nombre de places sur sa terrasse.

Celle-ci permet l’établissement de terrasses de 24 places sur les rues résidentielles. Or, elle ne fait pas de distinction entre une terrasse située sur une rue résidentielle au coin d’une rue commerciale et une terrasse qui serait située au milieu d’un pâté de maisons.

«L’année dernière, j’avais une terrasse de 50 places qui ne posait aucun problème puis là, maintenant je me retrouve avec la moitié. Et ça on l’a su en mars, donc j’ai dû refaire mes plans, repartir mes soumissions. [...] Je trouve ça ridicule que je sois rendu avec les même droits que n’importe quel restaurant ou petit café qui est perdu au milieu des maisons sur des rues résidentielles», dénonce M. Cordonnier, propriétaire du Pit Caribou.



Son commerce est pourtant situé au coin des rues Rachel et de Mentana et sa terrasse est située en zonage commercial bien qu’elle soit sur une rue résidentielle. Or, le service d’urbanisme a justifié sa décision en invoquant la notion d’«utilisation d’espace publique» et non de zonage comme c’est normalement le cas, ce que dénonce M. Cordonnier.

Lorsque l’arrondissement a modifié fin février son règlement sur les terrasses, c’était avec pour but d’établir «des règles plus souples pour la prochaine saison» selon son communiqué.

Éric Lefrançois

Vice-président de Nouvelle Association des bars du Québec

La Drinkerie et le bar Suzanne | Le Sud-Ouest et Le Plateau-Mont-Royal

Éric Lefrançois

«J’essaie de ne plus faire de business sur le Plateau Mont-Royal. J’en fais aussi à l’extérieur de Montréal et ce n’est pas le bordel comme ça, on a une écoute», raconte Éric Lefrançois. Il estime que l’arrondissement gère ses dossiers de manière trop «impersonnelle».

Il affirme que c’est un permis octroyé «par erreur» par un fonctionnaire il y a deux ans qui l’obligerait à se départir de la terrasse qu’il a fait construire aux abords de son bar Suzanne situé rue Duluth sur le Plateau Mont-Royal.



Quant à la Drinkerie, située rue Notre-Dame O dans le Sud-Ouest, ce sont des travaux de canalisation repoussés depuis plus de trois ans qui sont en cause. Il croit que ces travaux, dont il reconnaît la nécessité, pourraient avoir lieu à un moment moins critique dans l’année pour les commerçants et que ceux-ci auraient dû être plus écoutés.

Il estime que ces problèmes de communication «rocambolesques» ne sont pas bons pour la réputation de la métropole. «La vie nocturne montréalaise, ce n’est pas une perspective très encourageante [...]. Il y a une grande réflexion à avoir», estime-t-il.

Danny St-Pierre

Le Pontiac | Le Plateau-Mont-Royal

Danny St-Pierre

Le chef Danny St-Pierre était très anxieux dans les dernières semaines à l’idée de devoir réduire considérablement la taille de la terrasse du resautant Le Pontiac, situé sur l’avenue du Mont-Royal, dont il est propriétaire.

Malgré trois solutions proposées à la STM par les co-propriétaires de l’établissement, la STM a refusé pendant des semaines de déplacer l’arrêt d’autobus situé au coin Mont-Royal et Pontiac.



Selon le chef, ce genre de lenteur bureaucratique vient ternir l’image de Montréal à l’international. «L’an dernier, quand on voyait des terrasses de Montréal dans les journaux internationaux, c’était la terrasse du Pontiac qu’on voyait. C’était toujours la même clip, les lumières qui flashaient sur le sanctuaire du très saint-sacrement. On a créé un produit qui est intéressant», rappelle-t-il.

La STM a finalement avisé l’arrondissement mercredi qu’elle autorise l’installation de la terrasse sur la rue Mont-Royal, quelques heures seulement après que le 24 heures l’eut questionnée à ce sujet.

Otman Amer

Le Darna Bistroquet | Rosemont-La Petite-Patrie

Otman Amer

Une voie réservée aux autobus sur la rue Beaubien mettait en péril le plan de terrasse du Darna Bistroquet, au grand dam de son propriétaire Otman Amer. La terrasse occupait pourtant cette voie l’été dernier et le propriétaire assure n’avoir reçu aucune plainte ou commentaire négatif.

«On ramène de la vie à notre rue, on ramène de la beauté, de l’activité. On est des commerces de proximité soutenus par nos voisines et voisins. On a tenu jusque-là parce que notre voisinage nous a soutenu, parce qu’on est tous dans le même rapport d’entraide. On ramène de la vie et on apporte quelque chose de différent et complémentaire à notre vie de quartier. Je crois que tout ça est complètement non-nécessaire. C’est de la bureaucratie qui n’est pas nécessaire», estime-t-il.



Quelques heures après avoir été interrogé à ce sujet par le 24 heures, la STM a finalement permis à la terrasse de se réinstaller dans la même voie que l’an dernier. M. Amer espère maintenant pouvoir profiter de son été à un moment où son commerce peine à joindre les deux bouts.

«On aurait pu éviter un tel gaspillage d’énergie et de moyens, mais ça a servi à quelque chose. Ça a créé un précédent pour nous au moins sur la rue. [...] Ça nous a appris qu’il y a des canaux de communication quelque part qui ne fonctionnent pas», fait-il valoir.

Laurent Farre

Le rouge gorge | Le Plateau-Mont-Royal

Laurent Farre

Le 17 mars dernier, soit moins d’un mois avant le début de la saison des terrasses, Laurent Farre aurait été informé qu’un changement dans la réglementation avait été mis en place et que les feux de circulation ne pouvaient plus faire partie du périmètre d’une terrasse.

À ce moment, il était déjà en construction de sa nouvelle structure en pensant qu’elle pourrait être située dans la même zone qu’il occupe depuis neuf ans. Il a donc dû débourser des coût supplémentaires pour modifier les plans et sa terrasse ne sera pas prête à temps pour le début de la saison chaude.

«On n’est pas trop écoutés, nous les commerçants. Il y a peu de respect surtout qu’on a été fermés quand même très longtemps, donc au niveau financier on est très en retard. Donc, ça ne nous a pas aidé qu’on nous décale notre terrasse et qu’on nous demande de refaire des plans», affirme le restaurateur.

«Quand on t’appelle 28 jours avant d’ouvrir ta terrasse pour que tu changes des trucs, ce n’est pas du respect», conclue M. Farre.

