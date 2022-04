Intoxiqués à la drogue du viol dans des partys organisés par des étudiants de l’UQAM

Partager







Plusieurs étudiants auraient récemment été intoxiqués sans le savoir à la drogue du viol dans des fêtes organisées par des associations étudiantes de l’UQAM.

Félix* n’a plus aucun de souvenir de sa soirée du 31 mars dernier.

Avec cinq amis, il s’est rendu dans un party organisé par l’Association des étudiants des modules d'administration (AEMA) de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM. Avant d’arriver sur place, entre 20h et 21h, Félix affirme qu’il avait pris deux consommations alcoolisées, tout comme ses amis.

Le lendemain, constatant qu’aucun de ses amis n’a de souvenir de la fête, Félix décide d’aller passer un test sanguin à l’hôpital, qui lui confirme qu’il a bel et bien été drogué. Même si ce test ne peut pas confirmer qu’il s’agissait de GHB, l’étudiant pourrait bel et bien avoir été intoxiqué à la drogue du viol, affirme la coordinatrice du service d’analyse de substances (SAS) du GRIP, Roxanne Hallal. Le GRIP est un organisme en réduction des méfaits en milieu festif.

«Consommer du GHB, c’est similaire à prendre beaucoup d’alcool», indique-t-elle. Tout dépendant de la quantité ingérée, une personne qui a consommé du GHB peut demeurer consciente et ressentir du plaisir et de l’euphorie, ou encore perdre la carte et oublier toute une soirée.

Thomas*, un autre étudiant de l’UQAM, affirme lui aussi avoir été intoxiqué lors du même party organisé par l'association étudiante. L’évènement, baptisé Les invasions barbares, s’est tenu au Livart, sur la rue Saint-Denis. Les participants devaient se procurer un billet, au prix maximum de 20$, et avaient accès à de l’alcool à volonté pendant toute la soirée.

«J’ai pris deux verres, mais c’est comme si j’avais pris huit shots d’affilé», raconte le jeune homme qui affirme ne plus avoir aucun souvenir après 22h30.

L’étudiant a repris conscience vers 4h, le lendemain, sous le bruit des gyrophares de la police, alors qu’il tentait d’entrer par infraction dans une maison qu’il croyait être la sienne.

Après avoir parlé à plusieurs personnes présentes, Félix estime qu’entre 15 et 20 personnes auraient pu avoir été droguées lors de la soirée.

Que s’est-il passé?

Un mois plus tard, les deux étudiants ne comprennent toujours pas comment ils ont pu être intoxiqués à leur insu. «Je me réjouis que ça soit arrivé à un groupe de gars, plutôt qu’un groupe de filles», mentionne néanmoins Félix.

Pour rendre la soirée plus écoresponsable, l’AEMA avait décidé de fournir un verre réutilisable à chaque participant. Ce verre devait être conservé pendant toute la soirée et il ne pouvait pas être apporté dans les toilettes.

Dans un échange de courriels avec le 24 heures, l’AEMA affirme que de la drogue pourrait avoir été ajoutée lorsque des participants étaient aux toilettes, sans leur verre. Aussi loin qu'il se souvienne, Félix affirme pour sa part avoir gardé le sien dans ses mains en tout temps, sauf pour aller à la salle de bain.

«Les gens au bar qui remettaient l’alcool étaient des gens de notre exécutif, ainsi que des membres de notre association en qui nous avons une grande confiance», assure l’AEMA. Trois agents de sécurité étaient aussi sur les lieux, ajoute l’association étudiante.

Félix affirme également que ce serait «difficile de croire» qu’un membre de l’association étudiante ait pu intoxiquer des participants, même si c’est eux qui avaient accès aux verres. Le lendemain de l’évènement, il a d’ailleurs contacté l’AEMA pour lui faire part de la situation.

L’AMEA nous a affirmé que des «mesures plus strictes» seraient mises en place lors des prochains partys pour éviter que de tels cas d’intoxication non voulus se répètent.

Un autre party de l’UQAM

Des cas d'intoxication involontaire au GHB seraient également survenus dans un party organisé par l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation (ADEESE) de l’UQAM, le 21 avril dernier.

Sur l’évènement Facebook, le comité organisateur affirme que plusieurs personnes auraient été intoxiquées au GHB lors d’une fête intitulée Party à 1$ - Le retour.

Capture d'écran Facebook

Par écrit, l’ADEESE nous a assuré prendre la situation «au sérieux».

L’UQAM déplore pour sa part ces évènements qui sont survenis «à l’extérieur de son campus». La responsable des communications de l'université, Jenny Desrochers, soutient que l’UQAM a pris connaissance sur les réseaux sociaux et qu'elle n'avait pas été mise au courant directement de cette situation.

Mme Desrochers «invite les personnes touchées à informer dans les meilleurs délais le Service de prévention et de la sécurité, et, si elles en ressentent le besoin, à consulter les Services de soutien psychologique offerts par l’UQAM».

«Lorsque les activités ont lieu sur le campus, la consommation d’alcool est encadrée par l’Université», ajoute-t-elle.

Quoi faire si ça vous arrive?

Si vous êtes dans un party et que vous pensez que quelqu’un aurait pu mettre de la drogue dans votre verre, il faut en parler à une personne de confiance, insiste Roxanne Hallal du GRIP. Ensuite, il vaut mieux se réfugier dans un endroit sécuritaire où vous pourrez dormir et y rester jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux.

Si votre état se détériore, il faut vous rendre à l’hôpital avec une personne de confiance. Vous pourrez y faire une prise de sang pour confirmer la présence de drogue dans votre sang.

Si vous le souhaitez (et si c’est possible), vous pouvez apporter un échantillon du contenu de votre verre à un organisme comme le GRIP, pour confirmer la présence de drogue dans votre verre.

Comment prévenir de se faire droguer?

«Le problème, ce sont les personnes qui vont intoxiquer les gens à leur insu», insiste Roxanne Hallal. Le meilleur moyen de prévenir un tel évènement serait donc que des gens cessent d’intoxiquer d’autres individus contre leur gré, dit-elle.

Voici quand même quelques trucs qui peuvent minimiser les risques:

Ne pas laisser sa consommation sur une table ou sans surveillance;

Ne pas accepter de consommation d’un étranger ou d’une personne qui n’est pas de confiance;

Ne pas accepter une consommation – comme une bouteille de bière – qui a déjà été ouverte ou décapsulée.

* Les deux étudiants ont demandé à garder l'anonymat