Un homme avec 9 épouses doit faire un horaire de sexe

Dure dure la vie d’un polygame.

Un Brésilien ayant neuf épouses a affirmé qu’il a dû mettre en place un horaire afin de s’assurer que chacune des femmes est satisfaite sexuellement.

Arthur O Urso a confié à Jam Press qu’elles «veulent s’assurer de participer à sa vie sexuelle».

Le mannequin qui pratiquait le style de vie échangiste s’est tout d'abord marié à Luana Kazaki. Il a ensuite dit «oui je le veux» à huit autres femmes dans le but de manifester contre la monogamie.

Toutefois, la polygamie n’est pas légale au Brésil, donc ses huit dernières unions sont uniquement symboliques.

Si sa situation peut sembler idéale pour certains, Urso a avoué qu’avoir neuf femmes à satisfaire n’est pas un cadeau.

Après plusieurs accrochages, l’homme a décidé de mettre sur pied un nouveau système.

«Au début, mes femmes devaient prendre un rendez-vous pour qu’on fasse l’amour», a dit Urso.

Éventuellement, ce mode de gestion est devenu compliqué. Sans parler du fait que cela a totalement tué la romance dans ses couples.

«Suivre l'horaire a causé beaucoup de problèmes et je me sentais comme si j’étais obligé de performer. À plus d’une reprise, j’ai fait l’amour à une de mes femmes en pensant à une autre.»

Plus tard, M. Urso a décidé que sa nouvelle méthode impliquait beaucoup trop de gestion et il est retourné à un mode plus traditionnel pour faire l’amour à ses nombreuses épouses.

«Maintenant, ça va mieux. Le sexe est plus naturel. C’est merveilleux», a dit l’homme.

Il a aussi dit que ses femmes ne sont pas vraiment jalouses, sauf quand il achète un cadeau à l’une d’entre elles, mais pas aux autres.

Longue vie aux nombreux amoureux!

