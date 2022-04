«You got served»: Olivia Wilde reçoit une citation à comparaître au beau milieu d'une conférence

Partager







L’actrice et réalisatrice américaine Olivia Wilde a reçu la visite d’un huissier alors qu’elle se trouvait sur la scène du CinemaCon mardi soir.

Elle a été stupéfaite de se voir remettre les papiers de garde pour les enfants nés de son union précédente avec l’acteur Jason Sudeikis.

AFP Olivia Wilde et Jason Sudeikis, le 12 janvier 2020.

L’huissier s’est toutefois rendu jusqu’au Ceasars Palace de Las Vegas, où Olivia Wilde présentait son nouveau film «Don’t Worry Darling», mettant en vedette son nouveau copain Harry Styles.

AFP

L’agent s’est donc introduit sur scène et a remis une enveloppe brune à Mme Wilde, qui l’a acceptée en disant «C’est pour moi?».

AFP

AFP

Elle a rapidement ouvert les documents sur scène, avant de continuer sans broncher la présentation de son film et la projection de la bande-annonce.

AFP

Les représentants de M. Sudeikis ont affirmé que l’acteur n’avait aucune idée que l’huissier allait livrer l’enveloppe à ce moment précis, et il condamne la manière inappropriée dont cela a été fait.

AFP Jason Sudeikis

AFP

Olivia Wilde et Jason Sudeikis se sont séparés en novembre 2020 après sept ans de vie commune. Ils étaient fiancés et sont les parents d’Otis, âgé de 8 ans, et de Daisy, âgée de 5 ans.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s