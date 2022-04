À 17 ans, un Québécois crée une extension Chrome pour trouver et traduire les résultats Google en français

Partager







Quand vient le temps d’effectuer une recherche sur Google, on préfère souvent la faire en anglais parce que les résultats sont plus nombreux. Seulement 2,9% des pages web sont en effet en français, contre 62,5% dans la langue de Shakespeare. Mais voilà qu’une extension conçue par un ado d’ici vient changer la donne.

C’est en constatant que la plupart de ses amis de son école effectuaient leurs recherches en anglais sur Google que Dante Garcia a eu l’idée de créer Glyphe, une extension Chrome visant, justement, à rectifier la situation.

«Pour nous, c’est facile de changer de langue, mais certaines personnes ont de la difficulté à le faire ou sont simplement découragées d’essayer d’utiliser une langue qui n’est pas la leur. Une grande partie de l’internet leur est donc inaccessible. C’est injuste», explique le jeune de 17 ans.

Comme on parle majoritairement le français au Québec, il considère que c'est primordial d'avoir accès à de l’information dans cette langue. Et puisqu'il côtoie aussi l'espagnol dans son quotidien, Dante Garcia est sensible à la réalité des hispanophones qui font face au même problème. Son extension leur est donc également destinée.

«Si on veut développer une société éduquée et heureuse, c’est important que les gens puissent avoir accès à autant de connaissances possibles, à la grande mémoire de l’Humanité. Dans notre cas, c’est l’internet», ajoute-t-il.

Un an de travail

Avec cette idée en tête, Dante Garcia a mis un an pour développer son extension. Après de nombreuses itérations, des correctifs de bogues et beaucoup de temps passé à travailler sur son projet – il n’a pas vraiment compté ses heures –, Glyphe voit le jour.

Comment ça fonctionne? C’est bien simple. Vous posez votre question comme vous le feriez habituellement, mais en français. Glyphe va ensuite lire la question, la traduire en anglais en deux ou trois secondes, puis surligner en vert les résultats qui s’afficheraient normalement en anglais. Lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, l’extension traduit automatiquement les informations du site web de l’anglais vers le français (ou l’espagnol si c’est le paramètre choisi).

Un traducteur est également intégré à même l’icône de l’extension, ce qui vous évite de devoir accéder à un site web pour traduire un mot ou une phrase.

À l’heure actuelle, Glyphe compte une trentaine d’utilisateurs, dont plusieurs affirment qu’il s’agit «d’un outil assez utile pour les personnes qui souhaitent mieux profiter de l’internet». «Mais je n’ai pas fait beaucoup de marketing!», note-t-il.

Il raconte tout de même avoir proposé son extension à certains de ses enseignants au début de l’année. Son enseignante de science a démontré de l’intérêt envers son projet personnel et a montré Glyphe au directeur. Ensemble, ils ont conçu des publicités qui ont été diffusées sur les télévisions de l’école.

«Même si l’école n’a rien à voir dans ma démarche, j’ai reçu beaucoup d’appui positif de la part de mes enseignants», ajoute-t-il.

Et l’avenir de Glyphe?

S’il n’a pas de plan à long terme pour son extension, Dante Garcia compte continuer à travailler sur son produit pour l’optimiser le plus possible et améliorer l’expérience utilisateur. Il réfléchit même à peut-être offrir une version payante pour soutenir les services et développer de nouvelles fonctionnalités.

Et même si Glyphe ne fait pas nécessairement partie de son avenir, ce projet donne un bon indice du chemin que Dante Garcia souhaite emprunter dans sa carrière: celui de fonder une entreprise dont la mission est de développer des technologies pour aider le monde.

«J’ai vraiment une fascination envers ce que pourrait ressembler l’avenir et comment je pourrais y contribuer. Je verrai ce que je voudrai faire plus tard. Mais ultimement, mon but est d’avancer les technologies, que ce soit dans l’électronique, la chimie ou l’aéronautique», conclut-il.

