Benedict Cumberbatch va héberger une famille de réfugiés ukrainiens

Benedict Cumberbatch attend une famille de réfugiés ukrainiens qu'il doit héberger, a révélé l'acteur en entrevue avec Sky News.

Le comédien a indiqué qu'il collaborait avec l'oeuvre de charité Refugees At Home pour aider des réfugiés ukrainiens à être logés au Royaume-Uni, et qu'il attendait qu'une famille arrive chez lui.

«Ils ont réussi à partir d'Ukraine. Je suis leur progression tous les jours. Malheureusement, ils doivent subir des traitements médicaux. En dire plus serait attenter à leur vie privée, et révéler quand ils arriveront, et comment cella a été géré attenterait à la mienne, mais je veux leur donner une certaine stabilité après le chaos qu'ils ont vécu, et ce sera chez moi», a dévoilé Cumberbatch.

Et ce n'est pas tout, l'interprète de Doctor Strange aide aussi d'autres familles. «J'essaie d'aider des familles ukrainiennes, qui sont aussi citoyennes britanniques, à héberger leur famille en masse, ce qu'ils veulent faire, mais c'est onéreux. Donc j'essaie d'aider financièrement, dans ces cas-là».

Selon Benedict Cumberbatch, Refugees At Home est un bon moyen pour ceux qui veulent offrir leur soutien.

«Aussi généreux, gentils et accueillants que nous soyons en tant qu'hôtes, nous n'avons pas les talents des travailleurs de la santé mentale. J'invite les gens à demander de l'aide afin de donner un coup de pouce à leur effort», dit-il.

«Les gens font énormément. Ca me rend très fier, vraiment très, très, fier de notre pays, et très fier de ce que nous pouvons être lorsque nous sommes à notre meilleur en tant que race humaine», conclut-il.

