Ce Québécois a vécu une expérience désagréable dans les toilettes d’une station-service

Un homme québécois du bel âge a raconté de façon très colorée, sur TikTok, une anecdote déplaisante lui étant récemment arrivée.



Mr. Jerry ( @gerald.nb pour les intimes) n’est sur TikTok que depuis deux semaines, mais déjà il connaît un grand succès grâce à une de ses vidéos, devenue virale.

Celui que l’on croit être un résident de Lanaudière a raconté qu’il s’est présenté dans une station-service «en sortant de Terrebonne» avec une envie pressante d’exécuter un besoin naturel #2.



Après être entré dans les toilettes, avoir enlevé ses bretelles, et fait ce qu’il avait à faire («Heeey ciboire que ça faisait du bien», précise-t-il), il a constaté l’absence de papier hygiénique dans la cabine.

On vous le laisse vous raconter son histoire...



Plus de 150 000 personnes ont déjà regardé la mésaventure de l’expressif Mr. Jerry depuis jeudi.

On a jeté un coup d’oeil à ses autres vidéos sur la plateforme, et franchement, c’est du bon stock.



On a beaucoup aimé «Les nids-de-poule»...

«Madame Tablette»...

et «Le mois d’avril»...



On lui souhaite longue vie sur TikTok!

