Les participants d'une téléréalité russe doivent deviner qui est gai pour gagner de l’argent

Je ne suis pas gai: dans cette téléréalité russe, le seul objectif est d’identifier un homosexuel parmi un groupe d’hommes qui habitent (et qui sont filmés) sous le même toit.

Le concept est simple: huit hommes sont encloîtrés dans une maison de banlieue russe – qui ressemble aux premières maisons d’Occupation Double à Blainville. Parmi les participants, on retrouve un blogueur, un spécialiste en arts martiaux, un sexologue tatoué de la tête aux pieds et, vous l’aurez compris, un gai.

Captures d'écran tirées de YouTube Les huit participants de la téléréalité Je ne suis pas gai. Seul un d'entre eux est homosexuel et doit être éliminé.

L’émission d'un goût douteux est animée par deux hommes, dont Vitaly Milonov, un député reconnu pour son homophobie et sa haine envers les communautés LGBTQAI2S+. Pendant l’émission, l’élu demande d’ailleurs aux concurrents de repérer le gai au plus vite, en faisant un signe de tranchement de gorge.

Capture d'écran

Des tests d’hétérosexualité

Au fil des jours, les huit «mâles» sont soumis à des épreuves où ils doivent résister à l’envie de trouver des hommes attirants ou prouver qu’ils sont sexuellement attirés par les femmes.

Lors du premier épisode, mis en ligne le 25 avril dernier, on y voit notamment des femmes et des hommes tester les «compétences hétérosexuelles» des participants avec des séances de tripotage de fesses, des stripteases, du pole dancing et des danses contacts.

À la fin de chaque épisode, tous les participants sont soumis à un vote. Celui qui reçoit le plus de votes est éliminé, gai ou pas.

Si le candidat évincé est bel et bien homosexuel, les autres participants se partagent la cagnotte de deux millions de roubles (35 000 dollars canadiens). En revanche, si l’homme gai réussit à déjouer ses confrères, il repart avec tout l’argent.

Qui est Vitaly Milonov, le politicien russe homophobe?

Le politicien de 48 ans, qui est reconnu pour ses lois contre la propagande LGBTQIA2S+, a déjà affirmé qu’il souhaitait que les gais soient stérilisés et placés dans des refuges.

Bien que l’homosexualité soit légale en Russie, promouvoir un style de vie homosexuel chez les jeunes constitue un crime. Le mariage entre personnes de même sexe est également toujours illégal, contrairement aux crimes haineux basés sur l’orientation sexuelle qui ne sont pas interdits.

Dans le documentaire de la BBC Extreme Russia: Gay & Under Attack, voici comment Vitaly Milonov décrit les hommes gais: «De la merde, ce n’est pas dangereux, mais c’est assez désagréable à voir dans la rue.»

− Avec les informations de GAY TIMES