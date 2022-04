Shotgun King: un jeu d’échecs roguelite... avec un fusil à pompe [VIDÉO]

Partager







Prenez une planche d’échecs, enlevez toutes les pièces noires sauf le roi, donnez-lui un fusil à pompe et voilà, vous avez la base du jeu indépendant Shotgun King: The Final Checkmate!

Ça peut sembler une blague, mais ce jeu tour par tour de type roguelite est à la fois intrigant et accrocheur, malgré sa forme qu’on pourrait qualifier de simple. Shotgun King demandera ainsi de la stratégie et de la logique au joueur qui voudra se rendre loin.

Son histoire est quand même un peu dérangée, mais originale. Le roi des pièces noires est complètement abandonné par sa cour et même sa reine, car il est tout simplement un pauvre abruti égoïste. Au lieu de changer pour le meilleur, il décide d’assumer pleinement sa personnalité de m**** et se lance dans une croisade contre les pièces blanches.

Ses ennemis n’ont que leurs mouvements habituels pour combattre le roi, qui lui est muni d’un fusil à pompe. Le roi aura alors à traverser 12 niveaux, et après chacun d’eux, le joueur aura à choisir parmi deux combinaisons d’améliorations permanentes. L’une est pour le joueur et l’autre affecte les pièces blanches.

Le collectif français Punkcake Délicieux a initialement créé le titre lors du jam de jeux Ludum Dare #50 en moins de 72 heures et, grâce à lui, a remporté la première place. Après l’événement, les artisans ont décidé de sortir une version plus raffinée de Shotgun King: The Final Checkmate et ont intégré un mode histoire, de nouvelles unités, des armes et plus encore.

On peut se procurer Shotgun King: The Final Checkmate sur itch.io pour seulement 6 $US. Le jeu arrivera sous peu sur la plateforme Steam et,. selon les développeurs, les joueurs qui auront acheté une copie sur itch.io recevront une clé pour Steam.

Si vous étiez à la recherche d’un petit jeu à découvrir, on vous conseille donc Shotgun King: The Final Checkmate. Un beau bijou!

