The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage connaissait le scénario complet dès la première lecture

Nicolas Cage avait appris l'intégralité du scénario d'Unbearable Weight of Massive Talent avant sa première lecture avec le reste de la distribution, a raconté l'une de ses covedettes.

Dans cette comédie d'action déjantée de Tom Gormican, l'acteur américain joue une version romancée de lui-même, un acteur en plein divorce et malchanceux.

Dans une entrevue avec le New York Times, Sharon Horgan, qui joue sa femme, a révélé que son partenaire à l'écran était parfaitement préparé pour la première lecture du script sur Zoom et connaissait déjà son dialogue.

«Tous ces gens étaient à des endroits différents, et Nic est apparu à l'écran dans sa petite boîte Zoom et il portait cette incroyable veste en cuir rose et ses lunettes de soleil, se souvient-elle. C'était vraiment une arrivée de vedette. Et tout le monde lisait et regardait vers le bas, mais il savait tout, il avait tout appris, et c'était une interprétation complète. C'était l'une des plus grandes choses que j'aie jamais vues.»

Dans le film, le Nicolas Cage fictif a accumulé de nombreuses dettes et accepte donc à contrecœur de s'envoler pour Majorque, en Espagne, pour rencontrer un superfan fortuné, Javi, campé par Pedro Pascal. L'acteur de Game of Thrones a assuré qu'il n'avait pas à jouer la comédie, car il était déjà fan de l'acteur.

«Il est très bien préparé et c'est un excellent partenaire de scène, a-t-il salué. Il est avec vous, il danse avec vous, il fait attention si vous changez de ton. C'était le rôle le plus facile dans la mesure où mon personnage aime Nicolas Cage et j'aime Nicolas Cage.»

The Unbearable Weight of Massive Talent est présentement en salle.

