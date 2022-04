Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [MAI 2022]

Partager







Microsoft a présenté, vendredi, les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois de mai.

Rien qui passera à l'histoire encore ce mois-ci, mais certains titres pourraient néanmoins réveiller en vous une certaine nostalgie.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er mai:

Yoku’s Island Express (Xbox One) – du 1 er au 31 mai

The Inner World – The Last Wind Monk (Xbox One) – du 16 mai au 15 juin

Hydro Thunder Hurricane (Xbox 360) – du 1 er au 15 mai

Viva Piñata Party Animals (Xbox 360) – du 16 au 31 mai

