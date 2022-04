Un ours polaire aperçu en Gaspésie : un phénomène «pas du tout commun»

Partager







Un ours polaire a été aperçu samedi dans le secteur Madeleine-Centre, en Gaspésie, un phénomène «pas du tout commun», mais qui risque d’arriver de plus en plus souvent en raison du réchauffement climatique, s’inquiète un biologiste.

«Ce n’est pas du tout commun. C’est très loin au Sud pour qu’un ours polaire s’y déplace», explique le biologiste de l’Université de l’Alberta Andrew Derocher.

Parmi les hypothèses possibles, le spécialiste des ours polaires avance que l’animal aurait pu se séparer de la glace de mer en chassant. Comme ces bêtes sont de excellents nageurs, il a très bien pu nager jusqu’à se rendre en Gaspésie.

«Le défi va être de quitter le secteur, pense Andrew Derocher. Ça sera très difficile pour lui de se reconnecter à la glace de mer».

De plus en plus souvent

Malheureusement, le réchauffement climatique risque d’augmenter les probabilités que de tels évènements surviennent plus fréquemment.

«La glace de mer est de plus en plus imprévisible», soutient Andrew Derocher.

L’animal toujours en liberté

Comme les agents de la Faune sont à une bonne distance, la Sûreté du Québec (SQ) a été appelée en renfort afin de sécuriser les lieux en attendant leur arrivée. Les résidents du secteur sont priés de rester à l’intérieur.

Le sort qui attend l’animal n’est toujours pas connu. «Les agents de la Faune vont gérer l’animal», a précisé Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Le biologiste craint que l’ours polaire pourrait éventuellement essayer d’entrer dans des domiciles pour se nourrir. «Il devra être capturé ou être tué rapidement», estime-t-il.