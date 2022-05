LEGO: on peut maintenant s'offrir un bébé Groot trop mignon [PRÉCOMMANDE]

Partager







Qui n’a pas rêvé d’avoir son propre bébé Groot à la maison? LEGO offre la possibilité d’adopter une réplique du petit héros comme compagnon.

Ce kit reproduit, en LEGO, bébé Groot des Guardians of the Galaxy tel que vu dans la Saga Infinity de Marvel. On pourra ajuster sa posture de la façon qu’on veut et avec son sourire et ses grands yeux doux, il sera impossible de ne pas craquer pour lui!

Courtoisie LEGO

L’ensemble comprend 476 pièces et mesure plus de 26 cm de haut. Il comprend aussi une cassette et une plaque signalétique à l’image de Groot.

Peu importe où on le placera, que ce soit à la maison ou au bureau, ce petit Groot apportera certainement beaucoup de soleil dans la journée lorsqu’on croisera son regard brillant.

Courtoisie LEGO

Sa sortie est prévue pour le 1er août, mais on peut déjà précommander l’ensemble LEGO en prévision de son lancement, pour seulement 69,99 $.

Pour précommander l’ensemble LEGO #76217 « Je suis Groot »:

