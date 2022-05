Pizza Week 2022: voici les 57 restaurants participants au Québec

Partager







La fameuse Semaine de la Pizza est de retour pour une deuxième édition, du 1er au 14 mai. Et c’est l'occasion rêvée de se régaler dans une pizzeria près de chez vous!

Tout comme la Poutine Week, la Pizza Week se déroule simultanément dans plusieurs pizzerias partout au Canada et c’est l’occasion pour les foodies à travers le pays de découvrir ou redécouvrir les meilleures pizzas de leur quartier.

À Montréal et à Québec, c'est une soixantaine d’établissements qui prennent part à ces deux semaines de créations culinaires italiennes. Il y en a vraiment pour tous les goûts : végétarienne, végane, sans gluten, carnivore...

Parmi les restaurants participants, la pizzeria Gentile présente la pizza Cacio if you can avec ricotta infusée au Cacio e Pepe, mélange de fromages avec de la mozzarella, oignons et morceaux de poitrine de porc salée rôtie à l'érable.

Pour les végés, Slice + Soda offre les délicieuses saveurs du Mexique avec la pizza Beyond Mexico avec bœuf haché à base végétale de Beyond Meat, sauce tomate et salsa, fromage mozzarella, maïs en grain, jalapeños marinés, coriandre fraîche et croustilles de maïs.

De plus, durant ces deux semaines de gourmandise, il est possible de commander sa pizza via l’application DoorDash!

Voici les 57 restaurants participants à la Pizza Week 2022 au Québec:

GRAND MONTREAL

QUÉBEC

AILLEURS

Rendez-vous sur le site de la Pizza Week pour connaître des les pizzas des restaurants participants!

