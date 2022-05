Un condo magnifique sur la Promenade Masson, doté d'une ÉNORME terrasse, à vendre pour 474 000$

Partager







Situé au-dessus de la boulangerie Les Co’Pains d’abord sur la Promenade Masson, ce magnifique condo de Rosemont possède une terrasse à faire rêver.

Rénové en entier en 2011, il présente un intérieur aux accents modernes et chaleureux. Murs de brique, plancher en érable et décoration au goût du jour sauront plaire à plusieurs.

Immophoto

Ses 849 pieds carrés offrent six pièces, dont deux chambres et une salle de bain. De son côté, la terrasse fait 700 pieds carrés et surplombe la ruelle, loin de l'action de la Promenade Masson.

Avec un coin détente, un lavabo et un cabanon, la terrasse est idéale pour recevoir ses amis et profiter de longues soirées d’été en toute intimité.

Immophoto

À l’intérieur, vous trouverez un grand mur de brique qui enveloppe le salon et la salle à manger. Cet espace séjour jouit d’une importante luminosité. Plusieurs aspects de la décoration, dont la chaise fauteuil sans accoudoirs, les œuvres d’art au mur et le joli banc vert sauge, ajoutent à l'effet saisissant de cette pièce.

Immophoto

Vous trouverez d’ailleurs un balcon à l’avant.

Le condo offre deux chambres fermées. L'une d'elles sert actuellement de bureau.

Ouverte sur la terrasse arrière, la cuisine est spacieuse et elle présente un bel îlot en bois qui lui ajoute de la chaleur. Cet îlot sert de comptoir-lunch aussi. Il est idéal pour profiter du soleil en matinée.

Immophoto

Une grande salle de bain rénovée, avec douche et bain, complète la visite du condo.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de ce condo!

À proximité du parc du Pélican et de nombreux commerces, ce condo est idéal pour les personnes qui aiment vivre au cœur de l’action, mais qui désirent profiter de l’extérieur en toute intimité.

Ce magnifique condo est mis en vente par Mathieu Dussault et Maude Lacroix de Proprio Direct pour la somme de 474 000$.

