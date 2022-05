Un enfant de 4 ans prend la voiture de sa mère pendant la nuit, va se promener et fonce dans deux voitures stationnées

Partager







Un petit Néerlandais fort débrouillard a donné toute une frousse à ses parents.

La police d’Utrecht (centre des Pays-Bas) a raconté sur Instagram la mésaventure d’un petit garçon un peu trop entreprenant.

Samedi, au petit matin, les policiers de cette ville ont été appelés après qu’un témoin eut aperçu un enfant marchant pieds nus, en pyjama, dans la rue.



Croyant que le petit souffrait peut-être d’hypothermie, le bon samaritain s’est occupé du garçon en l’installant dans sa voiture en attendant l’arrivée des forces de l’ordre et des ambulanciers.

Une fois ces derniers sur place, ils ont examiné le bambin, qui était en parfaite santé, et lui ont offert un ourson pour le réconforter.

Mais ils ne comprenaient toujours pas pourquoi, à la fin de la nuit, il se promenait seul dans la rue, sans que ses parents ne soient dans les parages.



Ils ont alors pris la décision d’amener le garçon au commissariat où, quelque temps après, un appel pour un véhicule abandonné sur les lieux d’un accident a été reçu.



Étrangement, le véhicule qui avait percuté deux autos stationnées était enregistré au nom de la mère du garçon de quatre ans.

Les policiers ont fait 1+1= 2, et contacté la mère, qui leur a confirmé que son fils était très entreprenant.

Pendant que l’enfant parlait avec sa mère au téléphone, les agents de la loi ont ensuite remarqué qu’il mimait de conduire une voiture et qu’il fonçait dans quelque chose.

Intrigués, ils sont retournés sur les lieux du «crime» avec la mère et l’enfant, et ont demandé à ce dernier s’il était capable de leur montrer comment fonctionnait la voiture.

Le garçon a déverrouillé la portière avec la clé et a mis celle-ci dans le contact. Il a démarré la voiture, a déplacé son pied gauche vers l'embrayage et a appuyé sur l'accélérateur.

Les policiers n’ont eu d’autre choix que d’en arriver à la conclusion que le petit garçon s’était réveillé pendant la nuit, qu’il avait pris les clés de la voiture de sa mère et qu’il était allé se balader en auto, avant d’avoir un accident et de fuir les lieux, nu-pieds, et en pyjama...

Il n’est pas clair s’il s’est fait chicaner, mais la police l’a tout de même qualifié de «nouveau Max Verstappen d’Overvecht».

